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Dünyanın en popüler salataları sıralandı! Listede Türkiye'den 4 lezzet yer aldı

TasteAtlas, dünyanın en popüler salatalarını sıraladı. Listede Türkiye’den 4 lezzet yer aldı. Kısır ilk 10’a girerek farkını ortaya koydu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
Dünyanın en popüler salataları sıralandı! Listede Türkiye’den 4 lezzet yer aldı

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Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en popüler salatalarını sıraladı. Listeye Türkiye'den 4 lezzet girdi. Dünyanın en popüler salatası ABD'den Coleslaw olurken, kısır da ilk 10 içerisinde yer aldı. Listedeki diğer Türk lezzetleri ise 30'uncu sıraya yerleşen patlıcan salatası, 34'üncü sırada yer alan piyaz ve 36'ncı sırada bulunan semiz otu salatası oldu. Rehberde dünyanın en popüler 9'uncu salatası olarak gösterilen kısır şöyle tarif edildi: "Klasik Türk salatası, ince bulgur, domates, nane, sarımsak, maydanoz ve limon suyu veya nar ekşisi ile yapılır. Salatayı daha baharatlı hale getirmek için genellikle kimyon ve kırmızı pul biber eklenir.Limon suyu Türkiye'nin kuzeybatısında yaygın olarak kullanılırken, nar ekşisi güneydoğusunda daha popülerdir. Büfeler ve mezeler için idealdir, ancak garnitür olarak da sıklıkla kullanılır. Servis tipik olarak soğuk veya oda sıcaklığında yapılır."

DÜNYADA İLK 10
1. Coleslaw / Amerika
2. Sezar salata / Meksika
3. Yunan salatası (Horiatiki) / Yunanistan
4. Caprese salata / İtalya
5. Papaya salatası (Som Tam) / Tayland
6. Makarna salatası / Amerika
7. Fettuş / Lübnan
8. Olivier salatası / Rusya
9. Kısır / Türkiye
10. Tabule (Lübnan)

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