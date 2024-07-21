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Bursa'nın İznik ilçesinde orman yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Bursa'nın İznik ilçesinde orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale edilmesi için çok sayıda ekip bölgeye gönderildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 18:31 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 18:31
Bursa’nın İznik ilçesinde orman yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

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Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

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