PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayboldu: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide dağcı kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 18:19 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 18:19
Ağrı Dağı’nda 2 dağcı kayboldu: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda zirveye yakın bölgede tipiye yakalanarak kaybolan 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Dün 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda 5050 rakımda tipi nedeniyle kaybolan 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



KENDİ İMKANLARIYLA KURTULMAYI BAŞLARDI

Rehber Resul Civaş ve dağcı ekibi Ağrı Dağı zirvesinde arama çalışmalarını sürdürürken, kayıp 2 dağcının son konumu olan bölgeye bakan rehber Resul Civaş buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlattı. Civaş, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.



Van'dan gelen 10 kişilik AFAD dağcı grubu da kayıp 2 dağcı için arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nce canlı yayınla görüntü aktarımı yapabilen teknik donanıma sahip İHA da arama çalışmalarında kullanılıyor.



AFAD ve dağcı ekiplerinin kayıp dağcıları bulmak için yoğun çabaları halen devam ediyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın KKTC’de deniz üssü resti Atina’da paniğe yol açtı! Dendias bahane: Yunan basını Turkuvaz Medya’yı da hedef gösterdi
İstanbul Aydos Ormanı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı
İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı: Terör devletinden alçak iftira
Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi! Çok sayıda ekip bölgede
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Resmi açıklama geldi ve taraftarlar geri sayıma geçti...
Başkan Erdoğan’dan KKTC dönüşü ’doğal gaz gemisi’ müjdesi: Adeta bir üs gibi | Miçotakis’e Dendias’a haddini bildir uyarısı
Microsoft’un ’makro’ krizi sonrası yazılımda yerlileşme atağı! Başkan Erdoğan’dan ’ek tedbir’ mesajı: Çalışmalar aralıksız sürüyor
Gizli Servis’ten suikast itirafı! Cumhuriyetçiler ortaya çıkarmıştı ajanlar doğruladı: Trump saldırısında şoke eden detay! Eski başkan ilk kez konuştu
Galatasaray’a transferde üst üste kötü haberler! Hepsinde sorun çıktı...
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme olacak mı? Başkan Erdoğan’dan net zam mesajı: Refahı arttırmak için yeni yol haritaları oluşturuyoruz
Avcılar’da kan donduran cinayet! Önce bıçakladılar sonra denize attılar | Sicilleri kabarık çıktı: 2 gün önce cezaevinden...
Bangladeş’te baskı artıyor! Ordu sokağa indi: Öğrenci protestolarında yüzden fazla kişi öldü!
Türksat 6A antenlerini açtı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Test süreci başladı
Beşiktaş’tan transferde 4’üncü yıldız: Ciro Immobile sonrası sıra onda! Trabzonspor ile kıran kırana yarış...
EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 18 bin TL’ye kadar çıkabiliyor! İşte ödeme aralıkları: 10 bin TL’nin altı maaş alanlar...
SON DAKİKA