Pişkin eski damat

Adana'da Ahmet Susam (43), 3 yıl önce Z.B. (30) ile boşandı. Eski eşi Z.B., boşanmanın ardından başka bir erkekle konuşmaya başladı. Birlikte fotoğraf çekilip, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bunu gören Ahmet Susam, sinir krizi geçirdi. Eski kayınpederi Muhittin Bulut'un (54) evine giderek 6 el ateş etti. Tekmeleyip üstüne bastı. Hastaneye kaldırılan Muhittin Bulut, kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil zanlısı, tutuklandı.

"EVLENECEKLERİNİ ÖĞRENDİM"

Susam, "Eski eşimin sosyal medyada başka bir erkekle fotoğrafını gördüm. O kişiyle evleneceklerini öğrendim. Öfkelendim. Eski kayınpederimin evine gittim. 'Kızını başkasına nasıl verirsin' dedim ve tabancayla ateş açtım. Gerisini hatırlamıyorum" dedi.