Crowdstrike nedir, ne demek? İnternet çöktü mü, sorun mu var, neden giremiyorum? Microsoft HTTP/1.1 503...

19 Temmuz 2024 itibarıyla birçok internet kullanıcısı, çevrimiçi hizmetlerde ciddi erişim sorunları yaşadıklarını bildirdi. Bu sorunlar, yalnızca internete erişimle sınırlı kalmayıp bazı banka sistemlerinde de aksaklıklara yol açtı. Peki, Crowdstrike nedir, ne demek? İnternet çöktü mü, sorun mu var, neden giremiyorum?

Erişim sorunlarının yoğunlukla yaşandığı banka sistemlerindeki aksaklıklar, finansal işlemleri olumsuz yönde etkiledi. Uzmanlar, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü ve kısa sürede normale dönüleceği bilgisini verdi.

MİCROSOFT'A NE OLDU?

Microsoft, 18 Temmuz 2024 itibarıyla büyük bir hizmet kesintisi yaşadı. Bu kesinti, Microsoft 365 ve Azure gibi çeşitli hizmetleri etkiledi. Kullanıcılar, özellikle Orta ABD bölgesindeki hizmetlerde sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Microsoft, sorunun kaynağını Orta ABD bölgesindeki hizmet yönetim operasyonlarındaki aksaklıklara bağladı ve bu durumun hizmetlerin bağlantı ve kullanılabilirliğinde kesintilere yol açtığını açıkladı. Şirket, kesintiyi çözmek için aktif olarak çalıştığını ve kullanıcıları bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.