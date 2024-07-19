PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Crowdstrike nedir, ne demek? İnternet çöktü mü, sorun mu var, neden giremiyorum? Microsoft HTTP/1.1 503...

Bugün, 19 Temmuz 2024 tarihinde internet kullanıcıları, erişim sorunları ve çeşitli sistem aksaklıklarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle bazı banka sistemlerinde yaşanan aksaklıklar ve internet erişimindeki sorunlar, kullanıcıların günlük işlerini aksatıyor. Peki, Crowdstrike nedir, ne demek? İnternet çöktü mü, sorun mu var, neden giremiyorum? Microsoft HTTP/1.1 503 sorunu nedir? İşte detaylar!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 10:47 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 11:13
Crowdstrike nedir, ne demek? İnternet çöktü mü, sorun mu var, neden giremiyorum? Microsoft HTTP/1.1 503...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

19 Temmuz 2024 itibarıyla birçok internet kullanıcısı, çevrimiçi hizmetlerde ciddi erişim sorunları yaşadıklarını bildirdi. Bu sorunlar, yalnızca internete erişimle sınırlı kalmayıp bazı banka sistemlerinde de aksaklıklara yol açtı. Peki, Crowdstrike nedir, ne demek? İnternet çöktü mü, sorun mu var, neden giremiyorum?

DÜNYADA Yazılım kaynaklı KÜRESEL KRİZ: İnternet sistemlerinde çökme!

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim sorunlarının yoğunlukla yaşandığı banka sistemlerindeki aksaklıklar, finansal işlemleri olumsuz yönde etkiledi. Uzmanlar, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü ve kısa sürede normale dönüleceği bilgisini verdi.

MİCROSOFT'A NE OLDU?

Microsoft, 18 Temmuz 2024 itibarıyla büyük bir hizmet kesintisi yaşadı. Bu kesinti, Microsoft 365 ve Azure gibi çeşitli hizmetleri etkiledi. Kullanıcılar, özellikle Orta ABD bölgesindeki hizmetlerde sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Microsoft, sorunun kaynağını Orta ABD bölgesindeki hizmet yönetim operasyonlarındaki aksaklıklara bağladı ve bu durumun hizmetlerin bağlantı ve kullanılabilirliğinde kesintilere yol açtığını açıkladı. Şirket, kesintiyi çözmek için aktif olarak çalıştığını ve kullanıcıları bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.

HTTP/1.1 503 SERVİCE UNAVAİLABLE HATASI NEDİR?

Kullanıcılar internet erişim sorunlarıyla karşılaştıklarında genellikle "HTTP/1.1 503 Service Unavailable" hata kodu ile karşılaşabilirler. Bu hata kodu, bir web sunucusunun geçici olarak hizmet veremediğini belirtir. Hata genellikle sunucunun bakımda olması veya aşırı yük altında bulunması durumunda ortaya çıkar. Bu tür durumlarda, kullanıcıların sabırlı olması ve daha sonra tekrar denemesi önerilir.

Bu tür teknik aksaklıklar, dijital hizmetlerin günlük yaşantımızdaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sorunların hızla çözülmesi ve hizmetlerin yeniden stabil hale gelmesi için çalışmalar devam ediyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dünyada yazılım sorunu... Sistemler çöktü! Uçuşlar aksıyor... THY’den açıklama
CHP şova gelince var icraatta yok! İzmir’de yalnızca 30 ilçeden 18’inde veteriner işleri müdürlüğü bulunuyor! Antibiyotik bile mevcut değil
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
İzmir’deki yangın kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı bölge bölge son durumu açıkladı
Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi
FETÖ’cü hâkim beraat etti! Yargıtay’dan skandal karar! Hem FETÖ’den hem telekulaktan akladılar
ABD’de siyasete bomba gibi düşen iddia: Joe Biden havlu mu atıyor? | Hafta sonu sona erebilir!
Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! 3 isme beraat talebi... Kime ne kadar ceza istendi?
Beşiktaş’tan bir çalım da Fenerbahçe’ye! Kartal durmuyor
Tel Aviv karıştı... İHA’larla vurdular: Ölü ve yaralılar var!
Donald Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk konuşma! O anları anlattı! Biden’a yüklendi! Sürpriz isim sahneye çıktı
Emekliye yeni maaş rehberi: Zam ve fark hesabı nasıl yatırılıyor? e-Devlet’te yazan tutarlar neyi gösteriyor? Neler güncellenecek, ne zaman ödenecek?
Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Restorasyon tamamlandı! Yıldız Sarayı’nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! Yıldız forvet geliyor
Metin Akpınar’a ikinci şok! Duygu Nebioğlu’dan bomba açıklama: Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek
SON DAKİKA