Zeka testi: Resimdeki 3 bulut nerede? 634 kişiden 578’i denedi sadece 3’ü başardı

Üç bulut sürünün içinde ustalıkla kamufle olmuş durumda. Bu bulutları bulmak için görsel bir yolculuğa çıkmanızı ve optik illüzyonların güzelliklerini sadece saniyeler içerisinde deneyimlemenizi istiyoruz.
Üç bulut sürünün içinde ustalıkla kamufle olmuş durumda. Bu bulutları bulmak için görsel bir yolculuğa çıkmanızı ve optik illüzyonların güzelliklerini sadece saniyeler içerisinde deneyimlemenizi istiyoruz.
ÜÇ BULUTU BULABİLİR MİSİN?
İlk bakışta otlayan koyunların görüntüsü sıradan bir manzara gibi görünebilir. Ancak dikkatle incelediğinizde bir şeylerin doğru olmadığını fark edeceksiniz. Manzarayı süsleyen sürünün içinde ustaca gizlenmiş bulutlar.
Bu illüzyon Gergely Dudas namıdiğer Dudolf tarafından hazırlandı. Kitap illüstratörü Dudás optik illüzyonlarla tanınır. Gergely bu tasarımdan insanlara bir sürü koyun arasında üç bulutu bulma zorluğu sunuyor.
Yüzlerce koyun hayvan bir tarlada otluyor. Bazı koyunlar şapka takıyor ve güneş gözlüğü giyiyor. Ancak, yüzleri olmayan üç bulut hemen dikkat çekiyor.
3 BULUTUN YERİNİ AÇIKLIYORUZ
Eğer gizlenmiş bulutları bulamadıysanız, görüntünün sol üst köşesine bakın. Bir koyunun arkasına gizlenmiş bir bulut görülebilir, bu koyun başında bir şapka taşıyor.
İkinci bulutu arıyorsanız, görüntünün sağ tarafına bakın. İlk bulutun karşı tarafında, aşağıda bir başka sahtekar bulut bulunabilir. Son olarak, görüntünün alt kısmına, güneş gözlüğü takan koyuna bakın.