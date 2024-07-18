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1 kaşık ekleyince 41 malzemeli gibi oluyor! Bu püf noktayla aşure tarifiniz zirveye taşınacak

Aşure Günü, bolluk ve bereketin sembolü olarak sofralarımızı süslüyor. Bu özel günü en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler için tam kıvamında ve tam ölçülü bir aşure tarifi derledik. Aşure, hem tatlı severlerin hem de sağlık dostu beslenmeyi tercih edenlerin vazgeçilmezi. İçerdiği çeşitli kuruyemişler, bakliyatlar ve meyvelerle tam bir vitamin ve mineral deposu. İşte adım adım aşure yapımının incelikleri...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 17:22 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 17:23
1 kaşık ekleyince 41 malzemeli gibi oluyor! Bu püf noktayla aşure tarifiniz zirveye taşınacak

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Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Aşure Günü, bolluk ve bereketin sembolü olarak sofralarımızı süslüyor. Bu özel günü en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler arama motorlarına yöneliyor. İşte tam kıvamında ve tam ölçül aşure tarifi...

🌾 Malzemeler:

  • 1 su bardağı buğday 🌾
  • 11 su bardağı su 💧
  • 1/2 su bardağı nohut 🥜
  • 1/2 su bardağı kuru fasulye
  • 1 adet elma 🍏

  • 1 çubuk tarçın 🌿
  • Birkaç karanfil 🌸
  • 1 su bardağı toz şeker 🍚
  • 1 portakal kabuğu rendesi 🍊
  • 1 su bardağı kuru üzüm 🍇
  • Birkaç kayısı 🍑
  • 1 yemek kaşığı bal 🍯

Hazırlık:

  1. Bir gece öncesinden: Buğday, nohut ve kuru fasulyeyi bol suyla ıslatın. 🌙💧
  2. Ertesi gün: Buğdayları süzün, yıkayın ve düdüklü tencerede 11 su bardağı su ile pişirin. Tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika pişirin. ⏲️
  3. Kuru fasulye ve nohut: Ayrı tencerede kaynatın. Kaynamaya başladığında üzerindeki köpükleri alın ve 10 dakika pişirin. ⏲️
  4. Buğdayları: Düdüklü tencerede 45 dakika bekletin. 🌾
  5. Elma, tarçın ve karanfili: Ayrı kapta haşlayın ve suyunu aşureye ekleyin. 🍏🌿🌸
  6. Nohut ve kuru fasulyeyi: Buğdayların üzerine ekleyin ve yarım saat daha pişirin. ⏲️
  7. Şeker, portakal kabuğu rendesi, kuru üzüm ve kayısıları: Ekleyin ve 15 dakika daha pişirin. 🍚🍊🍇🍑
  8. Bal: Aşurenin ilk sıcaklığı geçtikten sonra ekleyin ve karıştırın. 🍯

🍯 41 MALZEME TADI VEREN PÜF NOKTA

Aşurenizin lezzetini ve aromasını arşa çıkarmak için bir yemek kaşığı bal eklemeyi unutmayın. Bal, aşurenin tadını zenginleştirir ve ona eşsiz bir tat katarken, tarçın ve elma karışımı da aşurenize inanılmaz bir aroma katar. Bu karışımı ayrı bir kapta haşlayıp suyunu aşureye ekleyin. Balı ise aşurenin ilk sıcaklığı geçtikten sonra ekleyin. Bu küçük dokunuşlar, aşurenizi mükemmel hale getirecek ve misafirlerinizi büyüleyecek. Mutlaka deneyin! 🍏🌿🍯

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