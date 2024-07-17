SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zeka testi: Resimdeki 3. insan nerede? 100 kişiden 5'i bile bulamadı

Optik illüzyonlar görsel zekamızı sınayan, bizi şaşırtan ve bazen de gerçeküstü düşündüren bulmacalardır. İşte karşınızda görsel zekanızı ölçecek, dikkat seviyenizi test edecek bir optik illüzyon daha! Bu resimde saklanmış üçüncü bir kişi var. Ancak dikkat edin. Herkes bu testi çözemiyor. Şimdi süreniz başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 11:05 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 11:05
Zeka testi: Resimdeki 3. insan nerede? 100 kişiden 5’i bile bulamadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bazıları için bu birkaç saniye sürebilirken, bazıları içinse uzun süreler gerekebilir. Üçüncü kişi o kadar ustaca gizlenmiş ki görmek için gerçekten keskin bir göze ihtiyacınız var. Siz hangi taraftasınız? Bakalım bu zeka testinden geçip geçemeyeceksiniz.

Resimdeki 3. kişi nerede?Resimdeki 3. kişi nerede?

Bu ilginç görselde bir sirk sanatçısı yılanıyla dans ediyor. Yanında, rengarenk kostümüyle bir palyaço var.

Peki ya üçüncü kişi?Peki ya üçüncü kişi?

O sanatçının ve palyaçonun arasında, detaylar içinde öylesine ustaca gizlenmiş ki, fark etmek için gözlerinizi zorlamanız gerekebilir.

İpuçlarına İhtiyacınız Olabilirİpuçlarına İhtiyacınız Olabilir

Eğer hala bu gizemli figürü fark edemediyseniz, işte bir ipucu: resme farklı bir açıdan, belki de ters bir şekilde bakmayı deneyin. Bazen, bakış açımızı değiştirmek, göremediğimiz detayları ortaya çıkarabilir.

Daha dikkatlice bakınDaha dikkatlice bakın

Hala bulamadıysanız endişelenmeyin; her optik illüzyon, biraz da olsa beyin jimnastiği yapma fırsatı sunar. İşte cevap: üçüncü kişi, dans eden sanatçının hemen arkasında, yılanın desenleri arasında gizlenmiş! Bir kez gördükten sonra, nasıl daha önce fark etmediğinize şaşıracaksınız.

Cevap BuradaCevap Burada

Optik illüzyonlar sadece eğlenceli zaman geçirmemizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda görsel algımızı ve dikkatimizi de geliştirir. Eğer bu testte başarılı olduysanız, belki de IQ testine girmeden önce kendinize daha fazla güvenebilirsiniz. Eğer bulmakta zorlandıysanız, üzülmeyin; görsel zeka, pratikle gelişir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın Suriye ile normalleşme çağrısı ABD’yi rahatsız etti! Açık açık itiraf ettiler: Desteklemiyoruz
İstanbul yanacak... Sıcak hava uyarısı: O saatlere dikkat! | MGM HAVA DURUMU
Vakıf Katılım
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Bugün hesaplara geçecek! Kimler nasıl yararlanacak? Ödeme takvimi nasıl işleyecek?
ABD’den ’Acem’ oyunu! Gizli Servis patladı iç tartışma büyüdü medya devreye sokuldu: Trump suikastını İran üzerinden perdeleme çabası mı?
Dünya devi BYD Türkiye’ye geliyor! Çinliler Manisa’yı karış karış gezdi! Hedeflenen tarih açıklandı
Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor
Başıboş köpek düzenlemesi bugün Meclis komisyonunda görüşülecek! Uygulamayan belediye başkanlarına hapis cezası var
Yeni vergi paketinde hedefi Bakan Şimşek açıkladı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi | Yurt dışı çıkış harcı belli oldu
Bomba aşk! Bu birliktelik çok konuşulacak: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi
Meclis ’kolay para sorusunu’ için harekete geçti | Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu kurulacak
Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek
Donald Trump’ı vurduğu tüfeği tam 11 yıl önce almış! Suikastçı Thomas Matthew Crooks’un arkasında kim var? İkinci bir tetikçi olabilir
SON DAKİKA