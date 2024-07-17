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Temmuz dolunayı hangi burçları etkileyecek 2024? Temmuz dolunayı Yay, Başak, İkizler, Oğlak, Yengeç, Aslan burcunu nasıl etkileyecek?

Astroloji ile ilgilenenler için dolunay zamanları büyük önem taşır. Gökyüzü takvimine göre her ay belirli tarihlerde gerçekleşen dolunay, astrolojik etkileriyle dikkat çeker. Peki, dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte dolunay tarihi, saati ve astrolojik etkilerine dair ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 13:08 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 13:08
Temmuz dolunayı hangi burçları etkileyecek 2024? Temmuz dolunayı Yay, Başak, İkizler, Oğlak, Yengeç, Aslan burcunu nasıl etkileyecek?

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Astroloji tutkunlarının her ay merakla beklediği dolunay, Temmuz ayında da gökyüzünde parlayacak. Dolunay ve yeni ay gibi ay evreleri, astrolojide önemli olaylar olarak kabul edilir ve burçlar üzerindeki etkileri büyük bir ilgiyle takip edilir. Peki, Temmuz ayının dolunayı ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar...

TEMMUZ DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temmuz ayı dolunayı 21 Temmuz Pazar günü saat 13.16'da Oğlak burcunda gerçekleşecek.

DOLUNAY NEDİR?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.

Dolunayın Burçlara Etkileri

Astrolojiye göre dolunayın her burç üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Dolunay, duygusal yoğunlukları artırabilir, farkındalığı yükseltebilir ve hayatın belirli alanlarında önemli değişimler yaratabilir. İşte burçlara göre dolunayın olası etkileri:

Koç: Enerji ve motivasyon artışı, yeni başlangıçlar.

Boğa: Maddi konularda farkındalık, güvence arayışı.

İkizler: İletişim ve sosyal ilişkilerde hareketlilik.

Yengeç: Aile ve ev konularında duygusal derinlik.

Aslan: Kişisel hedefler ve yaratıcılıkta artış.

Başak: Sağlık ve günlük rutinlerde düzenleme.

Terazi: İlişkilerde denge arayışı, ortaklıklar.

Akrep: Dönüşüm ve yeniden doğuş temaları.

Yay: Eğitim, seyahat ve felsefi konulara ilgi.

Oğlak: Kariyer ve hedeflerde netlik kazanma.

Kova: Sosyal gruplar ve toplumsal projelerde aktif olma.

Balık: Maneviyat ve içsel yolculuk.

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