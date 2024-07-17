Temmuz dolunayı hangi burçları etkileyecek 2024? Temmuz dolunayı Yay, Başak, İkizler, Oğlak, Yengeç, Aslan burcunu nasıl etkileyecek?

Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.