Sözde anneden kan donduran cinayet! Oğlunu ve köpeğini baltayla öldürüp alışverişe gitti meditasyon yaptı!

Yetkililer, cinayetten sonra kadının yakınlardaki bir alışveriş merkezinde bir güvenlik görevlisine balta yla saldırdığından ve hafif yaralanmalara yol açtığından şüpheleniyor. Güvenlik kamerası görüntüleri kadının güvenlik görevlisini takip ettiğini gösteriyor. Saldırının ardından kadının soyunduğu, meditasyon yaptığı ve ardından kendini bıçakladığı bildiriliyor.

Cani kadının üzerinde, ölen oğluna ait olduğu düşünülen kan lekeleri bulundu. Yetkililer dolaşan tüm söylentilere yanıt olarak Salı akşamı bir açıklama yaparak kadının ''herhangi bir düşmanca eylem"den bulunan biri olarak kayıtlara geçmediğini açıkladı. Öte yandan kadının psikiyatrik değerlendirmeden geçmesi bekleniyor.

Caninin komşusu T., ürpertici bir açıklama yaptı: "Yanımdan geçti ve sonra geri döndü. Yüzünde kan lekeleri gördüm. Saat akşam 6 civarıydı. Tamamen gerçeküstü görünüyordu. Kanı bir yüz maskesi sandım. Çıplak ayakları ve yırtık kıyafetleri beni şaşkına çevirdi. Beni takip etmeye başladığında daha da çok korktum. Binaya girdi ve iyi olup olmadığını sorduğumda iyi olduğunu söyledi. Ama bir şeyler ters gitti. Sırtımdan aşağı ürpertiler geçti. Yaklaşık 90 dakika sonra polis arabaları bölgeyi doldurdu ve durumun ciddiyeti ortaya çıktı."

''VAHŞİ CİNAYETİ DUYUNCA DEHŞETE DÜŞTÜK''

Herzliya şehir yetkilileri kadının sosyal hizmetlerle daha önce hiçbir temasının olmadığını belirtti. Belediye Başkanı Yariv Fisher, "Belediye polisimiz ve sosyal hizmet görevlilerimiz polise destek olmak ve yerel sakinlere yardım etmek için olay yerinde." dedi.

Yerel bir sakin olan Raz, yaşadığı şoku "Tamamen şaşkınım. Devriye arabalarının sokaklarımızı doldurduğunu gördüm, sonra bir komşunun çocuğunu ve köpeğini vahşice öldürdüğünü öğrendim. Bunun topluluğumuzda, tam burnumuzun dibinde gerçekleşmiş olmasından dehşete düştük. Kesinlikle yürek parçalayıcı." diyerek dile getirdi.