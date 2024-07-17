Sözde anneden kan donduran cinayet! Oğlunu ve köpeğini baltayla öldürüp alışverişe gitti meditasyon yaptı!

İsrail'de bir anne 6 yaşındaki çocuğu ve evde beslediği köpeğini baltayla vahşice öldürdükten sonra alışveriş merkezine gitti. Olayın detayları kan dondurdu.
İsrail'de bir anne 6 yaşındaki çocuğu ve evde beslediği köpeğini baltayla vahşice öldürdükten sonra alışveriş merkezine gitti. Olayın detayları kan dondurdu.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU VE KÖPEĞİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ
Geniş yankılara neden olan kan dondurucu olay, İsrail'in Herzliya kentinde meydana geldi. Olayda cani bir anne 6 yaşındaki oğlunu ve evlerinde beslediği köpeği baltayla öldürdü. Annesi tarafından öldürülen çocuğun büyükannesi eve vardığında korkunç olayla karşılatı ve hemen kolluk kuvvetlerine haber verdi.
Gazze Sınırı yakınlarında görev yapan ve görevden yeni dönen çocuğun babası da yürek parçalayıcı haberle karşı karşıya kaldı. Elim olayın soruşturmasını Yarkon Bölge Polisi Suçla Mücadele Birimi üstlendi.
CİNAYET SONRASI MEDİTASYON
Yetkililer, cinayetten sonra kadının yakınlardaki bir alışveriş merkezinde bir güvenlik görevlisine baltayla saldırdığından ve hafif yaralanmalara yol açtığından şüpheleniyor. Güvenlik kamerası görüntüleri kadının güvenlik görevlisini takip ettiğini gösteriyor. Saldırının ardından kadının soyunduğu, meditasyon yaptığı ve ardından kendini bıçakladığı bildiriliyor.
PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMEDEN GEÇECEK
Cani kadının üzerinde, ölen oğluna ait olduğu düşünülen kan lekeleri bulundu. Yetkililer dolaşan tüm söylentilere yanıt olarak Salı akşamı bir açıklama yaparak kadının ''herhangi bir düşmanca eylem"den bulunan biri olarak kayıtlara geçmediğini açıkladı. Öte yandan kadının psikiyatrik değerlendirmeden geçmesi bekleniyor.
''YÜZÜNDEKİ KANI YÜZ MASKESİ SANDIM''
Caninin komşusu T., ürpertici bir açıklama yaptı: "Yanımdan geçti ve sonra geri döndü. Yüzünde kan lekeleri gördüm. Saat akşam 6 civarıydı. Tamamen gerçeküstü görünüyordu. Kanı bir yüz maskesi sandım. Çıplak ayakları ve yırtık kıyafetleri beni şaşkına çevirdi. Beni takip etmeye başladığında daha da çok korktum. Binaya girdi ve iyi olup olmadığını sorduğumda iyi olduğunu söyledi. Ama bir şeyler ters gitti. Sırtımdan aşağı ürpertiler geçti. Yaklaşık 90 dakika sonra polis arabaları bölgeyi doldurdu ve durumun ciddiyeti ortaya çıktı."
''VAHŞİ CİNAYETİ DUYUNCA DEHŞETE DÜŞTÜK''
Herzliya şehir yetkilileri kadının sosyal hizmetlerle daha önce hiçbir temasının olmadığını belirtti. Belediye Başkanı Yariv Fisher, "Belediye polisimiz ve sosyal hizmet görevlilerimiz polise destek olmak ve yerel sakinlere yardım etmek için olay yerinde." dedi.
Yerel bir sakin olan Raz, yaşadığı şoku "Tamamen şaşkınım. Devriye arabalarının sokaklarımızı doldurduğunu gördüm, sonra bir komşunun çocuğunu ve köpeğini vahşice öldürdüğünü öğrendim. Bunun topluluğumuzda, tam burnumuzun dibinde gerçekleşmiş olmasından dehşete düştük. Kesinlikle yürek parçalayıcı." diyerek dile getirdi.