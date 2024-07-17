Günlük Türk kahvenize 1 tutam eklemek yeterli nefesi temizliyor! Ağız kokusu 14 saat yok olacak

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A ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum, kalsiyum, omega-3, folat ve demir açısından zengin olan nane, kahve ile birleştiğinde adeta bir şifa deposu haline gelir. Hem kahve hem de nane, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Bu sayede, naneli kahve, sağlığınız için oldukça faydalıdır.

Nane, sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğundan, kahvenin mide rahatsızlığına neden olabilen etkilerini azaltmada da etkilidir. Ayrıca, hem kahve hem de nane, enerji seviyelerini artırarak odaklanmaya katkı sağlar. Nane, ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur ve kahve içtikten sonra ağızda kalan kokuyu nötralize edebilir.