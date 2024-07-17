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Enkazdan 'Arda' kalan şampiyon: Arda Taşdemir! İşte YKS birincisinin hikayesi...

Ünıversite sınavı sonuçları belli oldu. Birincilik koltuğuna, depremzede Arda Taşdemir oturdu. Başarılı gencin hikayesi ise hepimizin yüreğıne dokundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
Enkazdan ’Arda’ kalan şampiyon: Arda Taşdemir! İşte YKS birincisinin hikayesi...

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Arda Taşdemir, 6 Şubat'taki asrın felaketine Malatya'da yakalandı. Yaşadığı bina ağır hasar aldı. Ailesiyle birlikte evden çıkmak zorunda kaldı. Elazığ'daki anneannesinin yanına taşındı.

Okulu değişti, arkadaşlarından ayrıldı. O acı gün, hafızasına kazındı. Yine de hayata sarıldı. Çok ders çalıştı. Ve YKS Sayısal'da birinci olmayı başardı. Hayalini açıkladı: İTÜ Bilgisayar.


YKS'ye geçen yıl girip 4 bin 600'üncü olan Arda, tercih yapmadı. Bir yıl daha azimle çalıştı, tarihe geçmeyi başardı.
Baba Gökhan Taşdemir, "Deprem olmasaydı oğlum, belki bu başarıyı geçen sene elde edecekti ama felaket onu çok etkiledi" dedi.
Anne Serpil Taşdemir ise oğlunun birinciliğiyle gururlandıklarını söyledi.

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