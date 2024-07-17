PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dilan Polat'ın kayınvalidesi cezaevini karıştırdı! | İfadeye çağrıldı!

Dilan Polat'ın kayınvalidesine yazdığı mektup için cezaevi çalışanları ve Dilan Polat’ın ifadesi alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
Dilan Polat’ın kayınvalidesi cezaevini karıştırdı! | İfadeye çağrıldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenomen Polat çifti 4 Eylül'de hakim karşısına çıkmayı beklerken Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat'a gönderdiği mektup sosyal medyada paylaşılınca cezaevi yönetimi, soruşturma başlattı. Dilan Polat'ın üzerinde 'Görülmüştür' damgası olmayan mektubuyla ilgili olarak önce cezaevi personelinin savunması alındı. Önceki gün de Dilan Polat cezaevi savcısına mektupla ilgili ifade verdi. Dilan Polat ifadesinde "Ben herhangi bir kimseye mektup yazmadım. Ben sadece hislerimi avukatım Haydar Enes Çetinkaya'nın ajandasına yazdım. Yazdığım sayfanın birilerine gönderileceğini ve bunun paylaşılacağını bilmiyordum" dediği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı’na katıldı
Meclis ’kolay para sorusunu’ için harekete geçti | Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu kurulacak
Vakıf Katılım
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
70 milyarlık paket! Vergi yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu
Başkan Erdoğan’ın Suriye ile normalleşme çağrısı ABD’yi rahatsız etti! Açık açık itiraf ettiler: Desteklemiyoruz
Fenerbahçe’den bir transfer daha bitti! Allan Saint Maximin İstanbul’da
ABD’den ’Acem’ oyunu! Gizli Servis patladı iç tartışma büyüdü medya devreye sokuldu: Trump suikastını İran üzerinden perdeleme çabası mı?
Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek
Bomba aşk! Bu birliktelik çok konuşulacak: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Batshuayi transferinin cevabını Oğuz Aydın ile verdi: Hurdacı! Galatasaray’a olay gönderme...
Nefes kesen yarışma ATV’de! Engin Altan Düzyatan’ın sunduğu ’Milyoner Aile’ izleyiciyle buluştu
Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha
MOSSAD’ın Levy’si Ukrayna’da sahneye çıktı! Adım attığı her yeri karıştırıyor... Arap Baharı’nın teorisyeni ’teröristan’ın destekçisi
SON DAKİKA