Dilan Polat’ın kayınvalidesi cezaevini karıştırdı! | İfadeye çağrıldı!

Fenomen Polat çifti 4 Eylül'de hakim karşısına çıkmayı beklerken Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat'a gönderdiği mektup sosyal medyada paylaşılınca cezaevi yönetimi, soruşturma başlattı. Dilan Polat'ın üzerinde 'Görülmüştür' damgası olmayan mektubuyla ilgili olarak önce cezaevi personelinin savunması alındı. Önceki gün de Dilan Polat cezaevi savcısına mektupla ilgili ifade verdi. Dilan Polat ifadesinde "Ben herhangi bir kimseye mektup yazmadım. Ben sadece hislerimi avukatım Haydar Enes Çetinkaya'nın ajandasına yazdım. Yazdığım sayfanın birilerine gönderileceğini ve bunun paylaşılacağını bilmiyordum" dediği öğrenildi.

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