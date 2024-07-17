Balıkesir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı.
Altıeylül ilçesi kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı.
Altıeylül ilçesi kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAVADAN KARADAN MÜDAHALE
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, arazöz, su ikmal araçları ve iş makineleri sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.