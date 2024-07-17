SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!

Son dakika haberleri.. Balıkesir Altıeylül'de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 14:36 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 14:37
Balıkesir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı.

Altıeylül ilçesi kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAVADAN KARADAN MÜDAHALE
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, arazöz, su ikmal araçları ve iş makineleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

SON DAKİKA