SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zeka testi: Resimde kaç örümcek var? 352 kişiden denedi çözen kişi sayısı 3

Latince 'illusio' veya 'illusionem' kelimesinden türetilen 'yanılsama', alay etmek veya kandırmak anlamına gelir. Yanılsamaların temel amacı, beyni kandırarak yanıltmaktır. Optik yanılsamaların çekiciliği, dikkatinizi çekip çözmeniz için sizi zorlamalarıdır. Bazıları başınızı kaşımanıza ve gözlerinizi ovuşturmanıza neden olurken bazıları çocuk oyuncağı gibi görünebilir. Peki, bu resimde kaç örümcek var?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 12:12 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 12:12
Zeka testi: Resimde kaç örümcek var? 352 kişiden denedi çözen kişi sayısı 3

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son zamanlarda Macar grafik sanatçısı Gergely Dudas tarafından paylaşılan bir çizim, internet üzerinde viral hale geldi. Bu ilginç çizim, çeşitli tipte şekerlemelerle dolu bir sahneyi gösteriyor. Görselde, üç adet Halloween balkabağına ek olarak, şekerlemeler arasında gizlenmiş bir örümcek bulunuyor. Sizden beklenen bu örümceği dokuz saniye içinde bulmanız.

GÖZLEM YETENEĞİNİZİ SINAYIN

Yukarıda paylaşılan görsel, gözlem yeteneklerinizi ve zekanızı sınamak için basit bir yol sunuyor. Dokuz saniye içinde örümceği bulabilecek keskin görüşlü kişiler, bu zorluğu hızla aşabilir. Bunun sırrı, görseli dikkatlice incelemektir.

Her yaştan insan için uygun olan bu bulmacalar özellikle çocuklar ve yetişkinler arasında popülerdir. Öyleyse neden siz de bu zeka oyununa katılmıyor ve gözlem yeteneklerinizi test etmiyorsunuz? İşte tek örümceğin yeri!

Bu zeka oyunu, hem eğlendiriyor hem de sizi zorluyor, dolayısıyla her deneme fırsatında gözlem yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı oluyor.

Bu tür görsel bulmacalar sadece eğlenceli vakit geçirmekle kalmaz aynı zamanda dikkat ve odaklanma yeteneğinizi artırarak zihinsel becerilerinizi de güçlendirir.

ÖRÜMCEK NEREDE?

Örümceği bulamayanlar üzülmesin çünkü sizin için bir çözümümüz var. Örümceğin yerini gösteren kırmızı bir daire ile işaretlenmiş.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
En düşük emekli maaşı belli oldu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
15 Temmuz’un 8. yılında Saraçhane’de şehitlerin kemiklerini sızlatan kare! İmamoğlu PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Zeydan’ı ağırladı
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor
HAVA DURUMU | Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu alarm! İstanbul’a sıcak hava uyarısı: 28 Temmuz’a kadar sürecek
Manisa Soma’da orman yangını 2’nci gününde! 2 mahalle 240 hane tahliye edildi girişler yasaklandı
İsrail Gazze’den çekiliyor mu? New York Times’tan flaş iddia: O bölgede hareketlilik başladı
Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay
Trump saldırısında şoke eden detay! Gizli Servis artık kendisini kurtaramaz: Suikastçı eski başkanı vurmadan önce öyle bir şey yaptı ki…
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hayranlarını üzdü! Yoğun bakımdan çıktıktan sonra...
Emeklilere zamlı ödemeler başlıyor! Hesaba neler yatırılacak? Ek artış ne zaman verilecek?
YKS sonuçları açıklandı | Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2024? İşte tercih kılavuzu ve 2-4 yıllık taban puanları...
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu
İzmir’de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda yeni gelişme! Kablo 3 ay önce de açıktaymış
SON DAKİKA