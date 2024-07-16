Zeka testi: Resimde kaç örümcek var? 352 kişiden denedi çözen kişi sayısı 3

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Son zamanlarda Macar grafik sanatçısı Gergely Dudas tarafından paylaşılan bir çizim, internet üzerinde viral hale geldi. Bu ilginç çizim, çeşitli tipte şekerlemelerle dolu bir sahneyi gösteriyor. Görselde, üç adet Halloween balkabağına ek olarak, şekerlemeler arasında gizlenmiş bir örümcek bulunuyor. Sizden beklenen bu örümceği dokuz saniye içinde bulmanız.

GÖZLEM YETENEĞİNİZİ SINAYIN Yukarıda paylaşılan görsel, gözlem yeteneklerinizi ve zekanızı sınamak için basit bir yol sunuyor. Dokuz saniye içinde örümceği bulabilecek keskin görüşlü kişiler, bu zorluğu hızla aşabilir. Bunun sırrı, görseli dikkatlice incelemektir.