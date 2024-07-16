T.C. Kimlik numarasındaki büyük gizem çözüldü! Meğer 1-3-5-7-9-11 kombinasyonundaki tüm rakamlar...

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Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için eşsiz olan T.C. Kimlik Numarası kimlik doğrulama süreçlerinin temel taşını oluşturur. Bu numara kişinin doğum tarihi, cinsiyeti ve vatandaşlık durumu gibi önemli bilgileri içerir ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Mernis uygulaması ile yönetilir.

KİMLİK NUMARASINDAKİ GİZEM ORTAYA ÇIKTI T.C. Kimlik Numarası, 11 haneli özel bir dizilim içerir ve bu dizilimin matematiksel bir güvenlik özelliği taşıdığı az bilinen bir gerçektir.