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T.C. Kimlik numarasındaki büyük gizem çözüldü! Meğer 1-3-5-7-9-11 kombinasyonundaki tüm rakamlar...

2016 yılında Türkiye vatandaşlarının kimlik doğrulama süreçlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla yeni nesil çipli kimlik kartlarını devreye aldı. Bu modern kimlik kartları sadece temel kimlik bilgilerini değil, aynı zamanda kişisel ve biyometrik verileri de içererek günlük yaşamda büyük kolaylıklar sunuyor.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 11:31 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 11:31
T.C. Kimlik numarasındaki büyük gizem çözüldü! Meğer 1-3-5-7-9-11 kombinasyonundaki tüm rakamlar...

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Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için eşsiz olan T.C. Kimlik Numarası kimlik doğrulama süreçlerinin temel taşını oluşturur. Bu numara kişinin doğum tarihi, cinsiyeti ve vatandaşlık durumu gibi önemli bilgileri içerir ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Mernis uygulaması ile yönetilir.

KİMLİK NUMARASINDAKİ GİZEM ORTAYA ÇIKTI

T.C. Kimlik Numarası, 11 haneli özel bir dizilim içerir ve bu dizilimin matematiksel bir güvenlik özelliği taşıdığı az bilinen bir gerçektir.

Numaranın çeşitli rakamlarının belirli bir formülle toplanması sonucu diğer rakamlar elde edilir. Bu da numaranın sadece bir kimlik doğrulayıcı olmanın ötesinde güvenlik amaçlı tasarlandığını gösterir.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ KİMLİK KARTLARI

Yeni T.C. Kimlik Kartları en az on yıl kullanım ömrüne sahip yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Bu kartlar, görsel ve mantıksal güvenlik özellikleri ile donatılmış olup, herhangi bir sahtecilik veya tahrifat girişimine karşı kolayca tespit edilebilir.

Bu kimlik kartları uluslararası standartlara uygun akıllı kart boyutlarında tasarlanmıştır.

Vatandaşlar bu kartları rahatlıkla taşıyabilir ve günlük yaşamda pratik bir şekilde kullanabilirler. Kart üzerindeki yonga, kişiye ait nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklar.

GÜVENLİ VERİ KORUMA

Standart bir akıllı kartın tüm güvenlik özelliklerini barındıran T.C. Kimlik Kartları, içerisindeki elektronik verileri PIN ve PUK kodları ile korur.

Bu kodlar kartın güvenliğini artırarak kişisel verilerin korunmasına olanak tanır.

Bu yenilikçi kimlik kartları, Türkiye'nin kimlik doğrulama süreçlerinde büyük bir adım öne çıkmasını sağlayarak vatandaşların günlük yaşamlarını daha güvenli ve kolay hale getiriyor.

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