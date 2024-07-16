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Kiracıya işkence

Kiracı M.Ö., ev sahibi O.U.’nun evininin bir odasını aylık 4 bin liraya kiraladı. Sonra ayrılmak istedi. Buna kızan O.U, zorla kadın kıyafeti giydirdi. Sosyal medyadan servis etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Kiracıya işkence

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Bursa'da kiracı M.Ö., ev sahibi O.U.'nun evininin bir odasını aylık 4 bin liraya kiraladı. Ev sahibinin evine çok misafir geldiği için kiracı rahatsız oldu. M.Ö., parasını isteyip evden ayrılmak istedi. Ev sahibi nakit parası olmadığını söyledi. Buna karşılık cep telefonunu kiracısına verdi. O.U, kiracısıyla helalleşmek için 10 gün sonra onu evine çağırdı. Ev sahibi ve arkadaşları S.S. (34) ve V.K. (30), kiracının ellerini arkadan bağlayıp, demir çubuk ve sopalayla dövdü.

İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİRDİ
Gürültüyü duyan ev sahibinin babası da kavgaya dahil olup kiracıyı dövdü. O.U.'nun eşi kiracı M.Ö'ye kadın iç çamaşırı giydirdi. Müzik eşliğinde oynattı. Fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Paylaşımı görür görmez eve gelen V.K.'nın eşi kiracıyı kurtarıp polise teslim etti. Ev sahibi O.U. ile arkadaşları V.K. ve S.S. tutuklandı. Soruşturma sonrası 5 sanık hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' dan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'CANIMI FAZLA YAKTILAR'
Mahkemede ağlayarak ifade veren kiracı M.Ö., "Evde kaldığım ikinci gün ev sahibin arkadaşları domuz bağıyla işkence ettiler. Ev sahibin eşi bana kadın iç çamaşırını giydirdi. Müzik eşliğinde oynatıp fotoğraflarımı çekti. Sosyal medyadan paylaştı. Canımı çok yaktılar" dedi.

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