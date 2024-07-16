Çeşme'deki yangında hayatını kaybeden Mine Elmas'ın son görüntüleri ortaya çıktı: "Şu anda dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz"

YANGINA SEBEBİYET VEREN 4 KİŞİ JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemelerde bulunup, görevlilerden bilgi aldı. Ardından açıklamada bulunan Vali Elban, yangının bölgedeki 4 vatandaşın bahçesinde çalışma yapılırken çıktığını dile getirerek, "Ekiplerimiz alana hızlıca müdahale etti. Yangın, saat 14.30 itibarıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bu sırada yangının tehdit edebileceği yerleşim yeri olarak iki yerleşke vardı. Biri sol tarafımızdaki iki büyük yazlık site. Arkadaşlarımız, yangını yazlık sitelere ulaşmaması için hızlıca tedbir aldı ve tahliye ettik. Diğer taraftan da hemen yanımızda olan bölgede 4 ev var. Arkadaşlarımız, buraya da hızlıca müdahale ediyorlar. Vatandaşlar ne tarafa gideceğini bilememiş. Yangın tamamen sonlandıktan sonra 3 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini belirledik. Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı" dedi.