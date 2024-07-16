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Canan Karatay "Asla kullanmayın kanser yapıyor" diyerek uyardı! Çocuklar bile kullanıyor! Duyan hayretler içinde kalıyor

Ünlü profesör Canan Karatay yine çarpıcı açıklamalarıyla gündeme oturdu. Bu sefer hedefinde güneş kremleri var. Karatay, güneş kremlerinin kanser yaptığını iddia ederek herkesi şaşırttı. Özellikle yaz aylarında güneşten korunmak için sıkça kullanılan güneş kremleri hakkında Karatay'ın yaptığı bu açıklamalar, büyük bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 16:38 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 17:05
Canan Karatay Asla kullanmayın kanser yapıyor diyerek uyardı! Çocuklar bile kullanıyor! Duyan hayretler içinde kalıyor

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Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı son açıklamayla yine gündemi salladı. Ünlü profesör, güneş kremlerinin sağlık açısından zararlı olduğunu ve kanser yaptığını iddia etti.

"ASLA KULLANMAYIN, KANSER YAPIYOR"

Canan Karatay, güneş kremlerinin kanser yapıcı etkileri olduğuna dair net ifadeler kullanarak "Asla ama asla güneş kremi kullanmayın, kanser yapıyor. Her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor" dedi.

Bu açıklama, güneş kremleri ile ilgili olarak zaten mevcut olan tartışmaları daha da körükledi.

"D VİTAMİNİ HAYAT KURTARAN BİR VİTAMİNDİR"

Güneş ışığının sağlık açısından önemine dikkat çeken Karatay, "Güneş hayattır. Ultraviyole B ışını ciltte kolesterol varsa D vitamini üretir, yoksa üretmez. D vitamini ciltte üretildikten sonra dolaşımla karaciğere gider, aktive olur; böbreğe gider, aktive olur ve ondan sonra faydası vardır. D vitamini hayat kurtaran bir vitamindir" şeklinde konuştu. Karatay, güneşten korunmak için herhangi bir koruyucu kullanmadan, doğrudan güneş ışığının cilde temas etmesi gerektiğini savundu.

"D VİTAMİNİNİ ÖNLEDİĞİ İÇİN TEHLİKELİ"

Koruyucuların D vitamini üretimini engellediğini belirten Karatay, "Koruyucular kimi neden koruyor kardeşim? Koruyucuların kanser yaptığı biliniyor. Bir kere D vitaminini önlediği için tehlikeli. Ayrıca o koruyucuların içerisindeki kimyasallar! Bir de kolesterol ilaçları, kolesterolü düşürdüğü için D vitamini olmuyor. O da tehlikeli. Yani kanınızda, cildinizde, hücrelerinizde kolesterol düşükse D vitamini üretilemiyor" dedi.

Karatay'ın bu açıklamaları, güneş kremleri ve D vitamini alımı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Güneş kremlerinin zararlı olduğunu savunan Karatay, doğal yollarla güneş ışığı almanın önemine vurgu yaptı.

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