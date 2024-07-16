Baba Vanga 2025 tahminleri ortaya çıktı! Tarih verildi! İnsanlığın sonunun başlangıcı...

İngiltere merkezli Daily Star gazetesinde yer alan haberlere göre, Baba Vanga 2025 yılı için oldukça karamsar tahminlerde bulunuyor. Vanga, 2025 yılı itibarıyla dünya çapında büyük bir çöküşün başlayacağını ve bu yılın "İnsanlığın sonunun başlangıcı" olacağını iddia ediyor.

🔶 Ayrıca, 2028 yılında Venüs gezegenine yapılacak bir uçuşun gerçekleşeceğini ve 2033 yılında kutuplardaki buzulların dikkat çekici bir şekilde eriyeceğini belirtiyor. Bu erime sonucu deniz seviyelerinde ciddi bir artışın meydana geleceğini kehanet ediyor.