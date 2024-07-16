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Baba Vanga 2025 tahminleri ortaya çıktı! Tarih verildi! İnsanlığın sonunun başlangıcı...

ABD Başkan adayı Donald Trump’ın bir mitingde silahlı saldırıya uğramasının ardından, felaket senaryoları ve kehanetler yeniden gündemde. "Balkanların Nostradamus'u" olarak bilinen Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2025 yılına yönelik kehanetleri, bu olayla birlikte tekrar ilgi odağı oldu. Baba Vanga, 2025 yılını "İnsanlığın sonunun başlangıcı" olarak tanımlamıştı ve bu yılın büyük bir çöküş yılı olacağını iddia etmişti.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 18:03 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 18:03
Baba Vanga 2025 tahminleri ortaya çıktı! Tarih verildi! İnsanlığın sonunun başlangıcı...

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ABD Başkan adayı Donald Trump'ın bir miting sırasında silahlı saldırıya uğraması, kehanetleri ve komplo teorilerini yeniden alevlendirdi. Özellikle 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2025 yılına yönelik kehanetleri, bu gelişmeler ışığında yeniden konuşulmaya başlandı. Baba Vanga, 2025 yılı için Avrupa nüfusunun azalacağı ve dünya çapında büyük bir kaosun başlayacağını öngörmüştü.

11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen İkiz Kuleler saldırılarının ardından, dünya genelinde komplo teorilerine ve kehanetlere olan ilgi büyük ölçüde arttı. Bu dönemde, Fransız astrolog Nostradamus'un kehanetleri büyük bir ilgi gördü. Hatta bu kehanetler, o dönemin Türk televizyonlarındaki haber bültenlerinde yer buldu.

Kehanet konusunda son yıllarda dikkat çeken bir diğer isim ise 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga. Özellikle Trump'a yapılan saldırı sonrasında, Baba Vanga'nın 2025 yılına yönelik kehanetleri tekrar gündeme geldi.

İŞTE 2025 KEHANETLERİ

İngiltere merkezli Daily Star gazetesinde yer alan haberlere göre, Baba Vanga 2025 yılı için oldukça karamsar tahminlerde bulunuyor. Vanga, 2025 yılı itibarıyla dünya çapında büyük bir çöküşün başlayacağını ve bu yılın "İnsanlığın sonunun başlangıcı" olacağını iddia ediyor.

🔶 Baba Vanga, 2025 yılı itibarıyla Avrupa nüfusunun giderek azalacağını ve kıtada çatışmaların artacağını öngörüyor.

🔶 Ayrıca, 2028 yılında Venüs gezegenine yapılacak bir uçuşun gerçekleşeceğini ve 2033 yılında kutuplardaki buzulların dikkat çekici bir şekilde eriyeceğini belirtiyor. Bu erime sonucu deniz seviyelerinde ciddi bir artışın meydana geleceğini kehanet ediyor.

🔶 Vanga'nın kehanetlerine göre, 5079 yılı ise dünyanın son kullanım tarihi olacak. Bu yıl, insanlık için nihai bir sonun başlangıcını temsil edecek.

Donald Trump'a yapılan saldırı, dünya genelinde insanların kehanetlere ve komplo teorilerine olan ilgisini yeniden canlandırdı. Baba Vanga'nın 2025 yılı ve sonrasına yönelik kehanetleri, birçok kişiyi meraklandırıyor ve korkutuyor. Bu tür olaylar, insanların geleceğe dair belirsizliklerini artırırken, kehanetlerin doğruluğu ise her zaman tartışma konusu olmaya devam edecek.

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