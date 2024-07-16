Baba Vanga 2025 tahminleri ortaya çıktı! Tarih verildi! İnsanlığın sonunun başlangıcı...

İŞTE 2025 KEHANETLERİ
İngiltere merkezli Daily Star gazetesinde yer alan haberlere göre, Baba Vanga 2025 yılı için oldukça karamsar tahminlerde bulunuyor. Vanga, 2025 yılı itibarıyla dünya çapında büyük bir çöküşün başlayacağını ve bu yılın "İnsanlığın sonunun başlangıcı" olacağını iddia ediyor.
🔶 Baba Vanga, 2025 yılı itibarıyla Avrupa nüfusunun giderek azalacağını ve kıtada çatışmaların artacağını öngörüyor.
🔶 Ayrıca, 2028 yılında Venüs gezegenine yapılacak bir uçuşun gerçekleşeceğini ve 2033 yılında kutuplardaki buzulların dikkat çekici bir şekilde eriyeceğini belirtiyor. Bu erime sonucu deniz seviyelerinde ciddi bir artışın meydana geleceğini kehanet ediyor.
🔶 Vanga'nın kehanetlerine göre, 5079 yılı ise dünyanın son kullanım tarihi olacak. Bu yıl, insanlık için nihai bir sonun başlangıcını temsil edecek.
Donald Trump'a yapılan saldırı, dünya genelinde insanların kehanetlere ve komplo teorilerine olan ilgisini yeniden canlandırdı. Baba Vanga'nın 2025 yılı ve sonrasına yönelik kehanetleri, birçok kişiyi meraklandırıyor ve korkutuyor. Bu tür olaylar, insanların geleceğe dair belirsizliklerini artırırken, kehanetlerin doğruluğu ise her zaman tartışma konusu olmaya devam edecek.