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'Yaşasın' diye böbreğini oğluna bağışlayan babanın oğluna son vedası yürekleri dağladı

Denizli'de Oktay Burkay, önceki gün eşi Emine Burkay ile motosikletle eve giderken kontrolün kaybedilmesiyle ikisi de can verdi. Ayrıca, Oktay Burkay'ın babasının 13 yıl önce oğlu 'yaşasın' diye böbreklerini verdiği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
’Yaşasın’ diye böbreğini oğluna bağışlayan babanın oğluna son vedası yürekleri dağladı

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Denizli'de Oktay Burkay (39), 6 aylıkken fıtık ameliyatı oldu. Kendisine yanlış tedavi uygulandı. Böbrekleri iflas etti. Babası böbreğini vererek 13 yıldır hayata tutundu. Önceki gün eşi Emine Burkay ile birlikte motosiklete binip evlerine doğru gitti. Orada aracın kontrolünü kaybetti. Motosiklet yoldan çıktı. 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Çift sert bir şekilde yere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Hastaneye kaldırılan çift yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABASI, YAŞASIN DİYE BÖBREĞİNİ VERMİŞTİ...
Hasan Burkay, böbreği iflas eden oğlu Oktay'a 2011 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde böbreğini vermişti.
Oktay Burkay ve Emine Burkay, motosikletle 3 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. Burkay'ın böbrek hastası olduğu ve 13 yıl önce babasının bağışladığı böbrek sayesinde hayata tutunduğu öğrenildi.

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