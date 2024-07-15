SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı

İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı yükselmeye devam ediyor.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 3'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 17:34 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 17:34
İzmir’de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 5 şüpheli için daha gözaltı kararı verildi.



Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltı talimatı bulunan 29 şüpheliden 22'sini gözaltına aldı. Bu şüphelilerden ikisi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 3'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.



OLAY VE SORUŞTURMA

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
Emeklinin kök maaşına yeni ayar! %24.73’lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu
Astaş Holding
Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti!
Kabine tarihi belli oldu... Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
FETÖ’cülerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: Toplu infazla yapacaklardı!
Nuh Çimento
Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Google’dan İsrail’e siber destek: Nimbus Projesi’nden sonra sırada Wiz var! 25 milyar dolarlık rekor
Ekşi Sözlük’te 15 Temmuz skandalı: Şehit ve gazilere saygısızlık yapıldı
Koza Altın
FETÖ’cülerin ABD’deki villaları ve kayıt dışı ekonomisi örgütü karıştırdı! Büyükbaşlar lüks içinde yaşıyor...
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam
Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...
SON DAKİKA