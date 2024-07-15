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Avrupalıların eve girerken ayakkabı çıkarmaması bakın nedenmiş! Meğer Türk kültüründe...

Yabancı dizi ve filmlere aşinalığı olanlar, özellikle Avrupa ülkelerinde evlerde ayakkabı ile dolaşmanın sıradan bir durum olduğuna şahit olmuştur. Türkiye'de dar bir sınıf dışında görülmeyen bu davranış, Batı ülkelerinde öylesine yaygın bir norm haline gelmiştir ki, "Ayakkabılarını çıkarır mısın?" teklifinde bulunmak bile birçok ülkede kabalık olarak kabul edilir. Peki neden ev içerisinde ayakkabı ile dolaşmak bazı kültürlerde ayıp kabul edilirken, bazılarında normal karşılanıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 16:33 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 16:33
Avrupalıların eve girerken ayakkabı çıkarmaması bakın nedenmiş! Meğer Türk kültüründe...

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Türkiye'de, evde ayakkabı ile dolaşmak yaygın bir alışkanlık değildir ve hijyen açısından sorunlu kabul edilir. Ancak, İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, ayakkabı ile evde dolaşmak günlük yaşamın normal bir parçasıdır. Bunun temelinde dini ve kültürel farklar yatmaktadır.

TÜRKİYE'DE VE DOĞU KÜLTÜRÜ

Türkiye'de, küçük bir elit topluluk dışında her şehir ve ekonomik sınıf için evde ayakkabı ile dolaşmak normal olarak kabul edilmez. Doktorlar tarafından hijyen nedeniyle de sıkıntılı olarak değerlendirilen bu alışkanlık, Doğu kültüründe kabalık olarak yorumlanabiliyor. Müslümanlık ve Budizm başta olmak üzere çeşitli dinlerde, başlangıçta ibadet yerlerine girilirken çıkarılması gereken ayakkabılar, sonrasında ibadet alanlarının evlere de taşınmasıyla birlikte değişiklik göstermiştir.

BATI KÜLTÜRÜ

Buna karşın, İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ayakkabı ile evde gezmek, günlük rutinin değişmez parçaları arasında yer alır. ABD ya da Avrupa yapımı yabancı dizi ve filmleri seyreden herkes, karakterlerin gün sonunda eve ayakkabıları ile girdiğine ve kendilerini bu şekilde yatağa bıraktıklarına şahit olmuştur. Dünyanın bir bölümü için oldukça sıradan görülen bu kültürel davranışın, başka bir kısmı için kabul edilemez oluşunun arkasında yatan sebepler ise kültürel ve dini farklılıklara dayanır.

Uzmanlar tarafından hijyen yönü ile değerlendiriliyor olsa da, evlere girerken ayakkabı çıkarmanın altında yatan toplumsal fark, dini faktörlere dayanmakta. Yapılan sosyolojik araştırmalara göre eve girilirken ayakkabı çıkarmanın ilk uygulamaları, dini mekanlara gösterilen saygı ile bağlantılı olarak başlamış ve zamanla evlere de yansımıştır. Örneğin, Ukrayna ve Rusya vatandaşlarının büyük bölümü Hristiyan ve Ortodoks olmalarına karşın, evlere girerken ayakkabılarını çıkarırlar. Bu da dinler arası etkileşimin kültürel davranışları nasıl etkilediğinin bir göstergesidir.

AVRUPA'DA DURUM

Avrupa'da en çok evde ayakkabı giyen ülkeler ise Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere olarak dikkat çekmekte. Bu ülkelerde ayakkabı ile evde dolaşmak, günlük yaşamın sıradan bir parçası olarak kabul edilir ve bu alışkanlık, toplumsal normların bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Bu kültürel farklılıkların arkasında yatan sebepler, toplumların tarihsel, dini ve sosyal yapıları ile yakından ilişkilidir ve bu nedenle bazı ülkelerde ayakkabı ile evde dolaşmak normal bir davranış olarak kabul edilirken, diğerlerinde bu durum kabalık olarak algılanır.

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