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11 aylık Göktuğ bebek SMA'yı yendi! Tedavinin bedeli 1 milyon 820 bin dolardı!

Konya'da yaşayan Fadime-Sefer Örsel çiftinin 11 aylık bebekleri Göktuğ, ölümcül kas hastalığı olan SMA'yı yendi. Bebeğin yardım kampanyasında belirtilen 1 milyon 820 bin dolarlık tedavi ücretini toplamak ise hiç kolay olmadı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
11 aylık Göktuğ bebek SMA’yı yendi! Tedavinin bedeli 1 milyon 820 bin dolardı!

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Konya Çumra'da yaşayan ev hanımı Fadime ve Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli Sefer Örsel çifti, 11 ay önce ilk çocukları Göktuğ'u kucaklarına aldı. Bebeğin 20 günlükken ayak topuğundan kan alındı. SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Ailenin dünyası başına yıkıldı. Tedavi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Göktuğ bebeğin tedavi olabilmesi için 1 milyon 820 bin dolara ihtiyaç vardı. Baba Örsel, oğlunun yardım kampanyasının bir an önce sonlanması için üniformasını giydi, kamera karşısına geçti. Örsel, "Evladım benim ilk göz ağrım, güzel bir geleceği olabilmesi için sizlere ihtiyacı var" dedi. Bu video milyonlarca etkileşim aldı. Çağrısı karşılıksız kalmadı. Neredeyse tüm Türkiye, Göktuğ bebeği yaşatabilmek için seferber oldu. Gönüllülerin de büyük yardımı ile kampanyada mutlu sona ulaşıldı. Tedavi parası toplandı. Şimdi Göktuğ'un tedavi edilmek amacıyla yurt dışına götürülmesi için hazırlıklar başladı.

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