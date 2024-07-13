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Meğer hiç aklınızdan geçmeyecek bir şeymiş... Marketlerdeki iki giriş kapısının sırrı çözüldü!

Zincir marketlerde alışveriş yaparken iki kapıdan geçmek bazıları için sıradan bir durum olabilir, fakat pek çok kişi için bu durum yıllardır bir merak konusu olmuştur. Marketlerin girişinde neden iki kapı olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte bu sorunun ardında yatan bilimsel ve pratik sebepler!

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 14:50 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 14:51
Meğer hiç aklınızdan geçmeyecek bir şeymiş... Marketlerdeki iki giriş kapısının sırrı çözüldü!

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Zincir marketlerde gördüğümüz iki kapının aslında pek çok nedeni var. İlk bakışta karmaşık gelse de, bu düzenin asıl amacı müşteri deneyimini iyileştirmek ve güvenliği artırmak olarak öne çıkıyor. İki kapıdan geçiş, başta sıradan bir detay gibi görünse de, alışveriş deneyimini ve güvenliği önemli ölçüde etkiliyor.

Enerji Tasarrufu ve Hava Sirkülasyonu

Marketlerin çift kapılı girişi, aslında oldukça işlevsel bir amaç taşır. Bu sistem, özellikle yaz aylarında iç mekânın serin, kış aylarında ise sıcak kalmasını sağlayarak ciddi bir enerji tasarrufu sağlar.

Çift kapı düzeni, dışarıdaki hava koşullarının iç mekâna direkt etkisini engelleyerek, içerideki hava sirkülasyonunu düzenler ve ideal sıcaklık seviyelerinin korunmasına olanak tanır. Bu sayede hem konforlu bir alışveriş deneyimi sunulur hem de enerji verimliliği artırılır.

Lojistik Kolaylığı

Çift kapı sistemi, tedarikçiler için de büyük bir kolaylık sağlar. İlk kapı tedarikçilere açık olurken, ikinci kapı ise mağazanın güvenliğini sağlar.

Bu sayede, mağaza henüz açılmamışken bile tedarikçiler ürünleri güvenli bir alana bırakabilir.

Mağaza çalışanları ise iş günü başladığında bu ürünleri kolayca içeri alıp raflara yerleştirebilirler. Bu düzen, özellikle yoğun saatlerde veya büyük marketlerde lojistiğin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

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