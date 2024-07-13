Meğer hiç aklınızdan geçmeyecek bir şeymiş... Marketlerdeki iki giriş kapısının sırrı çözüldü!

Zincir marketlerde gördüğümüz iki kapının aslında pek çok nedeni var. İlk bakışta karmaşık gelse de, bu düzenin asıl amacı müşteri deneyimini iyileştirmek ve güvenliği artırmak olarak öne çıkıyor. İki kapıdan geçiş, başta sıradan bir detay gibi görünse de, alışveriş deneyimini ve güvenliği önemli ölçüde etkiliyor.