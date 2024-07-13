Meğer hiç aklınızdan geçmeyecek bir şeymiş... Marketlerdeki iki giriş kapısının sırrı çözüldü!

Zincir marketlerde gördüğümüz iki kapının aslında pek çok nedeni var. İlk bakışta karmaşık gelse de, bu düzenin asıl amacı müşteri deneyimini iyileştirmek ve güvenliği artırmak olarak öne çıkıyor. İki kapıdan geçiş, başta sıradan bir detay gibi görünse de, alışveriş deneyimini ve güvenliği önemli ölçüde etkiliyor.
Enerji Tasarrufu ve Hava Sirkülasyonu
Marketlerin çift kapılı girişi, aslında oldukça işlevsel bir amaç taşır. Bu sistem, özellikle yaz aylarında iç mekânın serin, kış aylarında ise sıcak kalmasını sağlayarak ciddi bir enerji tasarrufu sağlar.
Çift kapı düzeni, dışarıdaki hava koşullarının iç mekâna direkt etkisini engelleyerek, içerideki hava sirkülasyonunu düzenler ve ideal sıcaklık seviyelerinin korunmasına olanak tanır. Bu sayede hem konforlu bir alışveriş deneyimi sunulur hem de enerji verimliliği artırılır.