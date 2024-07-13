PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İki kardeşe çarpan Ramazan Kılınç'ın üçüncü duruşmasında tahliye!

30 Mart'ta Adana Yüreğir'de kullandığı otomobil ile İrem Alper ile ablası Gizem Alper'e çarpan Ramazan Kılınç için 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın üçüncü duruşmasında karar verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
İki kardeşe çarpan Ramazan Kılınç’ın üçüncü duruşmasında tahliye!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana Yüreğir'de 30 Mart'ta, Ramazan Kılınç'ın kullandığı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan İrem Alper ile ablası Gizem Alper'e çarptı. İrem Alper hayatını kaybetti, ablası yaralandı. Kılınç tutuklandı ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasında karar verildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor mahkemeye geldi. Raporda her iki tarafın 'asli kusurlu' olduğu belirtildi. Mahkeme Ramazan Kılınç'ı 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıp, yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye etti. Ehliyetine de 2 yıl süreyle el koydu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Merih Demiral kararının ardından UEFA’dan bir ayıp daha! Srebrenitsa katliamının anılmasına izin vermediler
Borsada yaz havası: Tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı! Yabancı yatırımcının ilgisi arttı
Marketler arasındaki fiyatlar şaşkınlık yarattı | İthal ürünlerde beş kat, yerli ürünlerde iki kat fark var
Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile, İstanbul’da
TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni gelişme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2. ateşleme süreci tamamlandı
X’in sahibi Elon Musk, Avrupa Birliği’nin ’gizli sansür anlaşması’ teklifini ifşaladı!
İŞKUR açıkladı: 270 bin işçi aranıyor! Açık iş oranı hangi sektörde yüksek? İşte en çok aranan meslekler...
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer: Cenk Tosun imzayı attı! İşte sözleşme şartları
İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan hadsiz paylaşım! Dışişleri Bakanlığından sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın acılı babasından yürek yakan feryat: Ben de Kürdüm Allah belanızı versin
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı belli oldu: Milletin Zaferi temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek!
İsveç’ten skandal karar! Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika’ya 1 yıllık oturma izni verildi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu
Kurye Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir’in cezası belli oldu! Babası Orhan Özdemir ceza aldı mı?
SON DAKİKA