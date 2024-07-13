İki kardeşe çarpan Ramazan Kılınç’ın üçüncü duruşmasında tahliye!

Adana Yüreğir'de 30 Mart'ta, Ramazan Kılınç'ın kullandığı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan İrem Alper ile ablası Gizem Alper'e çarptı. İrem Alper hayatını kaybetti, ablası yaralandı. Kılınç tutuklandı ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasında karar verildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor mahkemeye geldi. Raporda her iki tarafın 'asli kusurlu' olduğu belirtildi. Mahkeme Ramazan Kılınç'ı 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıp, yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye etti. Ehliyetine de 2 yıl süreyle el koydu.

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