8 yıl önce yaşanan ve Türk demokrasisinin en büyük sınavlarından birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişimi her yıl olduğu gibi bu sene de anılıyor. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, pazartesi gününe denk geliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kargo, noter, PTT açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar!