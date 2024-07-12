Zeka testi: Resimde kaç tane insan yüzü görüyorsun? 872 kişi denedi başaran kişi sayısı 1

Bu görsel, ilk bakışta sıradan ağaçlarla dolu bir manzara gibi görünse de, aslında dokuz insan yüzü barındırıyor. Göz alıcı detaylarla dolu bu resimde yüzleri saptamak gerçek bir meydan okuma. İlk etapta belki iki yüz görebilirsiniz, ama dokuzunun tamamını fark etmek oldukça güç.