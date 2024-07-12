Zeka testi: Resimde kaç tane insan yüzü görüyorsun? 872 kişi denedi başaran kişi sayısı 1

Bu görsel, ilk bakışta sıradan ağaçlarla dolu bir manzara gibi görünse de, aslında dokuz insan yüzü barındırıyor. Göz alıcı detaylarla dolu bu resimde yüzleri saptamak gerçek bir meydan okuma. İlk etapta belki iki yüz görebilirsiniz, ama dokuzunun tamamını fark etmek oldukça güç.
RESİMDEKİ 9 YÜZ NEREDE?
Ağaçların dalları bu optik illüzyonda yüzlerin ana hatlarını oluşturuyor. Yapmanız gereken, dalların çizdiği şekilleri takip ederek gizli yüzleri ortaya çıkarmak. Örneğin, resmin sol tarafında bulunan en büyük yüz iki ağacın ince dalları ve yaprakları ile saklanmış durumda.
HER DETAY BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Bir ağacın yaprakları bir yüzün favorilerini canlandırırken, diğer ağacın yaprakları ise saçları oluşturuyor.