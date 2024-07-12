SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zeka testi: Resimde kaç tane insan yüzü görüyorsun? 872 kişi denedi başaran kişi sayısı 1

Sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşüren bir optik illüzyon testi viral haline geldi. İddialara göre, bu görselde gizlenmiş dokuz yüzü bulabilenlerin sayısı oldukça az. Araştırmalar insanların sadece %1'inin bu zorlu görevi 11 saniye içinde başarabildiğini gösteriyor. Peki, bu gizemli yüz ağacı illüzyonunda siz hangi gruptasınız?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 16:46 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 16:46
Zeka testi: Resimde kaç tane insan yüzü görüyorsun? 872 kişi denedi başaran kişi sayısı 1

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu görsel, ilk bakışta sıradan ağaçlarla dolu bir manzara gibi görünse de, aslında dokuz insan yüzü barındırıyor. Göz alıcı detaylarla dolu bu resimde yüzleri saptamak gerçek bir meydan okuma. İlk etapta belki iki yüz görebilirsiniz, ama dokuzunun tamamını fark etmek oldukça güç.

RESİMDEKİ 9 YÜZ NEREDE?

Ağaçların dalları bu optik illüzyonda yüzlerin ana hatlarını oluşturuyor. Yapmanız gereken, dalların çizdiği şekilleri takip ederek gizli yüzleri ortaya çıkarmak. Örneğin, resmin sol tarafında bulunan en büyük yüz iki ağacın ince dalları ve yaprakları ile saklanmış durumda.

HER DETAY BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bir ağacın yaprakları bir yüzün favorilerini canlandırırken, diğer ağacın yaprakları ise saçları oluşturuyor.

Dallar, yüzün gözleri, kaşları, dudakları ve burnunu şekillendiriyor. Bu detaylar arasındaki bağlantıyı kurmak, zeka ve dikkat gerektiriyor.

ZEKA VE GÖZLEM YETENEĞİ TESTİ

Bu zorlu testte altı veya yedi yüz bulmanız bile sizi zeki kategorisine sokabilir. Eğer tüm yüzleri başarıyla bulabilirseniz bu üstün gözlem yetenekleriniz olduğunu ve zorlukların üstesinden gelebileceğinizi gösterir.

Şimdi sizi bu heyecan verici zeka yolculuğuna davet ediyoruz. Bakalım siz kaç yüzü fark edebileceksiniz?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı belli oldu: Milletin Zaferi temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek!
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Anadolu Ajansı
Başıboş köpek düzenlemesi Meclis’te! TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı! Hangi hayvanlar uyutulacak?
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer: Cenk Tosun imzayı attı! İşte sözleşme şartları
Başkan Erdoğan’ın NATO’daki İsrail resti dünya basınında! ABD medyasından Türkiye itirafı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Her ay 25-30 bin konut!
Fenomen vurgundan yasak aşk çıktı | Neslim Güngen’e çalışanlarından ve eşinden üst üste darbe
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu
15 Temmuz’da FETÖ’cülerin hedefindeydi! Turkuvaz Medya yayınlarıyla hain darbe girişiminde milli iradenin sesi oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Haziran 2022’den sonra en düşük seviye!
İmparator İbrahim Tatlıses helallik istemişti | Ameliyatı sona erdi! İbrahim Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl? Dilan Çıtak’tan tepki çekecek paylaşım
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi! Ana gündem Gazze: AB yolunda kritik temaslar
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Immobile’nin yanına geliyor
Başkan Erdoğan’ın konakladığı Marmaris’teki otelde FETÖ’cü hainlerin izleri duruyor| O gece neler yaşandı? Kırılmış kapı, kurşun delikleri...
SON DAKİKA