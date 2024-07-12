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İstanbul Avcılar'da bebek dehşeti! Yeni doğan bebeği poşete koyup çöpe bırakmışlar!

İstanbul Avcılar'da çöp konteynerinin yanında poşete konulmuş bebek bulundu. Bulunduğu an hastaneye kaldırılan bebeğin yeni doğduğu tahmin ediliyor. Bebeği poşete koyup çöpe bırakanların izini sürmek için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 20:05 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 20:23
İstanbul Avcılar’da bebek dehşeti! Yeni doğan bebeği poşete koyup çöpe bırakmışlar!

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İstanbul Avcılar'da çöp konteynerinin yanında poşete konulmuş bebek bulundu. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi yada kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

POŞETTEN GELEN BEBEK SESİNİ FARK ETTİ

Firuzköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olay, çöp atmaya giden bir kadının konteynerin yanındaki poşeti fark etmesiyle ortaya çıktı.

Yeni doğan bebek çöpte bulundu!

Kadın, çöp konteynerinin yanında bulunan bir poşetten bebek sesi geldiğini duydu.

BEBEĞİ BIRAKAN CANİLERİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Poşeti açan kadın, içinde bir kız bebeği gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, bebeği bırakanların bulunması için çalışma başlatıldı.

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