İstanbul Avcılar’da bebek dehşeti! Yeni doğan bebeği poşete koyup çöpe bırakmışlar!

İstanbul Avcılar'da çöp konteynerinin yanında poşete konulmuş bebek bulundu. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi yada kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
POŞETTEN GELEN BEBEK SESİNİ FARK ETTİ
Firuzköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olay, çöp atmaya giden bir kadının konteynerin yanındaki poşeti fark etmesiyle ortaya çıktı.
Kadın, çöp konteynerinin yanında bulunan bir poşetten bebek sesi geldiğini duydu.