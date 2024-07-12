İstanbul Avcılar’da bebek dehşeti! Yeni doğan bebeği poşete koyup çöpe bırakmışlar!

İstanbul Avcılar 'da çöp konteyneri nin yanında poşete konulmuş bebek bulundu. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi yada kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

BEBEĞİ BIRAKAN CANİLERİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Poşeti açan kadın, içinde bir kız bebeği gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, bebeği bırakanların bulunması için çalışma başlatıldı.