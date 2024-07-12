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Edirne'de orman yangını çıktı! Rüzgar alevleri şiddetlendirdi | Çok sayıda ekip devrede

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın sonrası rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler etrafa yayıldı. Çıkan yangına havadan ve karadan olmak üzere çok sayıda ekip müdahale ediyor.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 19:53 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 19:53
Edirne’de orman yangını çıktı! Rüzgar alevleri şiddetlendirdi | Çok sayıda ekip devrede

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyü yakınlarındaki ormanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine helikopterler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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