Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkındaki iddianamede çarpıcı detaylar

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkındaki iddianame tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede birçok çarpıcı tespit yer aldı.

İşte onlar: Engin Polat, gayri resmi yollardan Kıbrıs'a ulaştı. Derkan Başer'le bir araya gelip yasa dışı bahis organizasyonları içinde yer aldı. Başer'den aldığı güç, destek ve yetki ile yasa dışı malvarlığı kazanmaya başladı. Yasa dışı bahisten elde ettiği haksız kazancı paravan şirket ve üçüncü kişilere ait hesaplar gibi vasıtalarla kripto cüzdanlara aktardı.

Paralar Gürcistan ve Kıbrıs'a çıkarıldı. Yasa dışı bahis geliri 1 milyar 103 milyon liraydı. Bunun yapılması sırasında da oluşan zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirket kuruldu. Güzellik merkezi ve kozmetik sektörü de adeta bir aparak olarak kullanıldı.

ARZU KAYA-SEDA NUR GÜNAYDIN