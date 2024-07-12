81 ildeki trafiğe çıkan sürücüler dikkat! Ekipler denetime çıktı! 32.170 TL, 32.233 TL CEZASI VAR

Trafik kuralları, trafiğin düzenli akışını sağlamak, kazaları önlemek ve genel kamu düzenini korumak amacıyla belirlenmiştir. Kurallara uyulmaması, sadece sürücüler için değil, aynı zamanda yayalar ve yolcular için de tehlike arz eder. Bu sebeple, kurallara uyulmasının teşviki için çeşitli para cezaları ve yaptırımlar uygulanır.
Rekor Cezalar
Son dönemlerde yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymayan sürücülere rekor miktarda cezalar uygulanmıştır. İşte bazı örnekler:
Drift Atma Cezası: 32.233 TL
Sahte Plaka Kullanma Cezası: 32.170 TL
Bu cezalar, sürücülerin bu tür tehlikeli ve yasa dışı davranışlardan kaçınmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Araç Muayeneleri ve Cezalar
Araçların belirli periyotlar dahilinde muayene edilmesi, trafik güvenliği ve çevre sağlığı açısından son derece önemlidir. Araç sahiplerinin, araçlarının muayene tarihlerini düzenli olarak takip etmesi ve zamanında muayenelerini yaptırması gerekmektedir. Muayenesi yapılmayan araçların trafikte bulunması, büyük tehlike arz ettiği gibi ciddi para cezalarına da tabidir.