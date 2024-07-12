8 yıl önce yaşanan ve Türk demokrasisinin en büyük sınavlarından birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişimi her yıl olduğu gibi bu sene de anılıyor. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, pazartesi gününe denk geliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kargo, noter, PTT açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar!
BANKALAR, NOTERLER VE KARGOLAR AÇIK MI?
15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle, bankalar, noterler ve PTT şubeleri kapalı olacaktır. Bu durum, vatandaşların işlemlerini planlarken dikkate almaları gereken önemli bir bilgidir. Acil banka işlemleri, noter tasdik işlemleri ve kargo gönderimleri için bir gün öncesinde ya da sonrasında işlem yapmaları önerilir.
KARGO ŞİRKETLERİ ÇALIŞIYOR MU?
Özel kargo şirketleri genellikle resmi tatil günlerinde de çalışmaktadır. Ancak, bazı kargo şirketlerinin 15 Temmuz günü hizmet verip vermeyeceği şirketin kendi politikalarına bağlıdır.