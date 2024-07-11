Yürek yakan feryat

Antalya'da Ferhat Karakaş, geçen yıl otomobiliyle Naldo'nun oğlu Davi Pereira (4), kayınpederi Walter Tilatti (65) ve kayınvalidesi Alexandra Nardy'ne çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Davi ve Tilatti yaşamını yitirdi. Tutuklu yargılanan Karakaş, "Bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Acılı Naldo'nun ifadesi ise yürek yaktı: İki canın bedeli kaç yıldır. Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu 20 mi 30 yıl mı? Umarım bu 10 yıl sana değil o gün seninle olan arkadaşlarına ve alkollü araç kullanan herkese bir ders olur.

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