Son zamanlarda sinir, stres, uykusuzluk, kas ağrısı, halsizlik en az birini yaşayanlar dikkat! Meğer tek sebebi buymuş

Dr. Soner Dileklen, günlük magnezyum ihtiyacının karşılanması için yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, kuruyemişler ve balık gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor. Dengeli bir diyetle magnezyum eksikliği nin belirtilerini önleyebilir ve genel sağlık durumunuzu iyileştirebilirsiniz.

MAGNEZYUM DEPOSU BESİNLER

Ispanak 🥬: Yapraklı yeşillikler arasında ıspanak, magnezyum açısından oldukça zengindir. Hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilir.

Badem 🌰: Badem, yüksek miktarda magnezyum içerir ve atıştırmalık olarak veya yemeklerin içine eklenerek tüketilebilir.

Avokado 🥑: Avokado, hem magnezyum hem de sağlıklı yağlar açısından zengindir. Salatalarda, sandviçlerde veya smoothie'lerde kullanılabilir.