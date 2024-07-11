Son zamanlarda sinir, stres, uykusuzluk, kas ağrısı, halsizlik en az birini yaşayanlar dikkat! Meğer tek sebebi buymuş

Dr. Soner Dileklen, günlük magnezyum ihtiyacının karşılanması için yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, kuruyemişler ve balık gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor. Dengeli bir diyetle magnezyum eksikliğinin belirtilerini önleyebilir ve genel sağlık durumunuzu iyileştirebilirsiniz.
Vücutta en çok bulunan dördüncü mineral olan magnezyum, beden işlevi açısından büyük önem taşıyor. Eksikliği, yanlış ve yetersiz beslenme nedeniyle ortaya çıkan magnezyumun insan sağlığı açısından fayda sağlayan farklı türleri bulunuyor.
MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ
😴 Yorgunluk, halsizlik, bitkinlik
🦵 Kas krampları, seğirmeler, ağrılar
😖 Sinirlilik, stres, kaygı, depresyon
🤕 Baş ağrısı, migren
🌙 Uykusuzluk, uyku bozuklukları
💓 Kalp çarpıntısı, ritim bozuklukları, tansiyon yükselmesi
🍬 Diyabet, insülin direnci
🦴 Kemik erimesi, kırıklar
🍽️ Sindirim problemleri, kabızlık, mide ekşimesi
🤧 Bağışıklık sistemi zayıflığı, enfeksiyonlara yatkınlık
MAGNEZYUM DEPOSU BESİNLER
Ispanak 🥬: Yapraklı yeşillikler arasında ıspanak, magnezyum açısından oldukça zengindir. Hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilir.
Badem 🌰: Badem, yüksek miktarda magnezyum içerir ve atıştırmalık olarak veya yemeklerin içine eklenerek tüketilebilir.
Avokado 🥑: Avokado, hem magnezyum hem de sağlıklı yağlar açısından zengindir. Salatalarda, sandviçlerde veya smoothie'lerde kullanılabilir.