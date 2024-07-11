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Son zamanlarda sinir, stres, uykusuzluk, kas ağrısı, halsizlik en az birini yaşayanlar dikkat! Meğer tek sebebi buymuş

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Soner Dileklen, magnezyumun vücut fonksiyonları için hayati önem taşıdığını belirtiyor. Vücudunuzun magnezyum seviyelerini kontrol altında tutmak, yorgunluk, kas krampları, depresyon ve kalp sorunları gibi çeşitli sağlık problemlerini önlemeye yardımcı olabilir.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 20:14 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 20:14
Son zamanlarda sinir, stres, uykusuzluk, kas ağrısı, halsizlik en az birini yaşayanlar dikkat! Meğer tek sebebi buymuş

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Dr. Soner Dileklen, günlük magnezyum ihtiyacının karşılanması için yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, kuruyemişler ve balık gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor. Dengeli bir diyetle magnezyum eksikliğinin belirtilerini önleyebilir ve genel sağlık durumunuzu iyileştirebilirsiniz.

Vücutta en çok bulunan dördüncü mineral olan magnezyum, beden işlevi açısından büyük önem taşıyor. Eksikliği, yanlış ve yetersiz beslenme nedeniyle ortaya çıkan magnezyumun insan sağlığı açısından fayda sağlayan farklı türleri bulunuyor.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

😴 Yorgunluk, halsizlik, bitkinlik
🦵 Kas krampları, seğirmeler, ağrılar
😖 Sinirlilik, stres, kaygı, depresyon
🤕 Baş ağrısı, migren
🌙 Uykusuzluk, uyku bozuklukları
💓 Kalp çarpıntısı, ritim bozuklukları, tansiyon yükselmesi
🍬 Diyabet, insülin direnci
🦴 Kemik erimesi, kırıklar
🍽️ Sindirim problemleri, kabızlık, mide ekşimesi
🤧 Bağışıklık sistemi zayıflığı, enfeksiyonlara yatkınlık

MAGNEZYUM DEPOSU BESİNLER

Ispanak 🥬: Yapraklı yeşillikler arasında ıspanak, magnezyum açısından oldukça zengindir. Hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilir.

Badem 🌰: Badem, yüksek miktarda magnezyum içerir ve atıştırmalık olarak veya yemeklerin içine eklenerek tüketilebilir.

Avokado 🥑: Avokado, hem magnezyum hem de sağlıklı yağlar açısından zengindir. Salatalarda, sandviçlerde veya smoothie'lerde kullanılabilir.

Kabak Çekirdeği 🎃: Kabak çekirdeği, yoğun bir magnezyum kaynağıdır. Atıştırmalık olarak veya salatalara eklenerek tüketilebilir.

Bitter Çikolata 🍫: Bitter çikolata, magnezyum açısından zengindir ve tatlı ihtiyacını karşılamak için harika bir seçenektir.

Yoğurt 🥛: Yoğurt, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin bir besindir. Kahvaltıda veya atıştırmalık olarak tüketilebilir.

Muz 🍌: Muz, magnezyum ve potasyum açısından zengindir. Atıştırmalık olarak veya smoothie'lerde kullanılabilir.

Somon Balığı 🐟: Somon balığı, magnezyum ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir besindir. Ana öğünlerde tüketilebilir.

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