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Sabancı ailesinde miras için hukuk savaşı! Bilirkişi keşif yaptı: MSA adlı restoranın kaçak olduğu tespit edildi

İhsan Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Sevgi Sabancı, aile mirasından pay istedi. Atlı Köşk de bunlardan biriydi. Bilirkişi keşif yaparak müzenin de yer aldığı köşke değer biçti. Bu sırada tarihi yapıdaki MSA adlı restoranın kaçak olduğu tespit edildi. Hatta yıkım kararının bile bulunduğu kaydedildi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Sabancı ailesinde miras için hukuk savaşı! Bilirkişi keşif yaptı: MSA adlı restoranın kaçak olduğu tespit edildi

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Türkiye Sabancı Ailesi'nin miras davasına kilitlendi. Sakıp Sabancı'nın kardeşi Hacı ömer Sabancı'nın oğlu İhsan Sabancı'nın yasak aşkından dünyaya gelen kızı mahkemeye gitti. Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden olan 3 çocuğundan 61 yaşındaki Sevgi Sabancı, aile mirasının kendisinden haksız yere alındığını iddia ederek hukuk mücadelesine girişti. Sabancı Holding'in bünyesindeki 340 milyar liralık piyasa değerine sahip Akbank'taki hisselerinin payını istedi. 7 kişi ve şirketi dava etti.

3 MİLYAR TL DEĞERİNDE
Sevgi Sabancı'nın hak iddia ettiği yerlerden biri de Emirgan'daki Atlı Köşk adlı müzeydi. Müzenin fiyatıyla ilgili olarak İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü 14.08.2023 tarihinde Atlı Köşk'te bir keşif yapıp rapor düzenledi. Bilirkişinin köşke biçtiği değer 3 milyar TL'ydi. Ancak rapor bir skandalı ele verdi. Atlı Köşk içerisindeki MSA'nın Restoranı adlı mekanın yıllardır kaçak bir şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Yıkım kararı olduğu kaydedildi. Raporda "Encümen kararı ile yıkım kararı bulunan yapı mevcut durumda hala kullanılmaktadır" denildi.

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