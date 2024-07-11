Müzisyen Umut Emre Aytekin cinayetinde skandal savunma

İstanbul Güngören'de Umut Emre Aytekin (36), 4 Şubat'ta nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte kahve içmek için fast food zincirinin şubesine gitti. Lavaboya gittiği sırada Zeppin, yan masalarında oturan Ceyhun Tuzcu (22) ve Hayrettin Öztaşçı'nın (23) sözlü tacizine uğradı. Ardından Zeppin, Umut Emre'ye durumu anlatınca masadan kalkarak kahve almak için kasaya doğru gitti. O sırada Aytekin, Tuzcu ve Öztaşçı'nın saldırısına uğradı. Zeppin, nişanlısını kurtarmak için araya girdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Aytekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlıları gözaltına alınıp tutuklandı. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Maria Zeppin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

"ANNEME KÜFÜR ETTİ"

Restoranda uyukladığı sırada yan masadaki Aytekin'in Tuzcu'yla konuşmaya başladığını aktaran Öztaşçı, Aytekin'in kendilerine, "Yemek mi yediniz, bu tepsiler ne? İçeceğinizi başka yerde için, yoksa suratınıza yersiniz." sözlerini gururuna yediremediği için saldırdığını anlattı. Tuzcu, "Anneme küfür etti o yüzden tekmeledim. Yüzünde kan görüce Hemen ambulansı aradım. Pişmanım" dedi. Zeppin de "Tuzcu sürekli bana bakıyordu. Nişanlıma bu adamlar bana bakıyor, inkaflı, kötü kelimeler kullanıyorlar farkında mısın dedim. "Boş ver" diyerek sipariş vermeye gitti" sözlerini söyledi.