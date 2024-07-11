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Köpek saldırısına uğrayan Tunahan eve kapandı! Herkesten kaçıyor

Tunahan Yılmaz, sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralandı. 15 kez ameliyat masasına yattı. En son deri nakli yapıldı. Yaşadığı travma nedeniyle herkesten korkup kaçan çocuk, kendini eve kapattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Köpek saldırısına uğrayan Tunahan eve kapandı! Herkesten kaçıyor

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Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay, geçen yıl 7 Aralık'ta Ankara Keçiören'de yaşandı. 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz (10), okula giderken sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralandı. 3 ay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde art arda yapılan ameliyatlardan sonra, mart ayında taburcu edildi ancak tedavi süreci devam etti.

Tunahan'a, 26 Haziran'da aynı hastanede geçirdiği 15'inci büyük operasyonda deri nakli yapıldı. Yaklaşık 13 saat süren ameliyatın ardından tedavisi tamamlanan Tunahan, tekrar taburcu edildi. Yaraları büyük oranda iyileşen, yeniden yürüyüp konuşabilen Tunahan, şimdi yaşadığı olayın psikolojik etkisiyle mücadele ediyor. Dışarıya çıkmak istemeyen ve kendisini eve kapatan Tunahan, ziyaretine gelen arkadaşları ve komşularından da kaçıyor.

Kas bölgeleri kemiğe kadar sıyrılan Tunahan'a aylar boyunca deri beslemesi yapıldı. Taburcu edilen talihsiz çocuğun ziyaretine gelen yakınlarına agresif tavırlar sergilediği görüldü.

EN BÜYÜK AMELİYATINI GEÇİRDİ
Baba Halil Yılmaz, Tunahan'ın son ameliyatının 12 saat 45 dakika sürdüğünü söyledi. Yılmaz, "3 ay sonra bir ameliyatı daha var. En büyük ameliyatı, en risklisi buydu. Daha zor süreçleri atlattı ama bu ameliyatımız çok zordu. Uzun süre kan aradık. Biz hayvan karşıtı değiliz. Herkes istediği gibi hayvanlarına sokakta baksın, evinde baksın, istediği yerde baksın. Tasmasıyla sokakta gezdirebilir. Biz de hayvanseveriz ama bizim 8 ayda çektiğimizi Allah hiçbir anne babaya hiçbir zaman yaşatmasın" ifadesini kullandı.

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