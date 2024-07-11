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Katil Timur Cihantimur’un babası Katil Timur Cihantimur'dan skandal TV programı! Kanalın sahibi Enis Onat'tan pes dedirten açıklama

Katil Timur Cihantimur’un estetikçi babası Dr. Bülent Cihantimur Fashion TV’de program yapacağını duyurdu. Kanalın sahibi Enis Onat, “Türkiye’de değil yurt dışındaki Fashion TV’de yayınlanacak” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Katil Timur Cihantimur’un babası Katil Timur Cihantimur’dan skandal TV programı! Kanalın sahibi Enis Onat’tan pes dedirten açıklama

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İstanbul'da Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'ye çarpıp ölümüne yol açtı. Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı. Tutuklandı. Anne-oğul için hesap vakti başlarken, Timur Cihantimur'un doktor babası Bülent Cihantimur ekranlara ısındı! Fashion TV'de program yapacağını açıkladı! Hakkında yurt dışı çıkış yasağı olan, kamu vicdanında yargılanan bir ismin ekrana çıkarılmasına tepki yağdı.

Kanalın sahibi Enis Onat söz konusu programın yurt dışındaki Fashion TV'de yayınlanacağını açıkladı. Onat ayrıca kanalın Sabancı Ailesi'ne ait olmadığını, onlardan satın aldığını vurguladı. Estetik cerrah Bülent Cihantimur ise sosyal medya hesabından tanıtım filmini yayınladı. Bu arada Demet Çetindoğan Sabancı kanalın sahibi olmadığını açıkladı. Şu ifadeleri kullandı: 14 Eylül 2011'de Fashion TV ile sözleşmem sona ermiştir. Bu tarihten itibaren Fashion TV ile ilgim bulunmamaktadır.

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