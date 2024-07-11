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Doğum ayınıza göre ömrünüz daha uzun olabilir! Ayrıca Eylül ve Ağustos ayında doğanlar meğer...

ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, doğduğunuz ayın zeka ve başarı düzeyiniz üzerinde etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Bir milyondan fazla çocuğun okul performanslarının incelendiği bu çalışmada, doğum ayının akademik ve fiziksel başarılar üzerindeki belirleyici rolü araştırıldı. İşte sonuçlar...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 19:38 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 19:38
Doğum ayınıza göre ömrünüz daha uzun olabilir! Ayrıca Eylül ve Ağustos ayında doğanlar meğer...

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ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, doğduğunuz ayın zeka ve başarı düzeyiniz üzerinde etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Bir milyondan fazla çocuğun okul performanslarının incelendiği bu çalışmada, doğum ayının akademik ve fiziksel başarılar üzerindeki belirleyici rolü araştırıldı. İşte sonuçlar...

AKADEMİK BAŞARI VE DOĞUM AYI ARASINDA GÜÇLÜ BAĞLANTI

Araştırma sonuçlarına göre, Eylül ayında doğan çocuklar akademik alanda en başarılı olanlar arasında yer alıyor. Ortaokuldan üniversiteye kadar en yüksek başarıları gösteren bu öğrenciler, hem ABD'de hem de diğer ülkelerde dikkat çekiyor. Uzmanlar, çocukların genellikle 6 yaşında okula başladığını ve Eylül ile Aralık arasında doğanların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşta okula başlamalarının bu başarı farkını yarattığını belirtiyorlar.

SPOR ALANINDA AĞUSTOS AYI DOĞUMLULARI

Akademik başarıda Eylül ayı öne çıkarken, spor alanında en başarılı çocuklar Ağustos ayında doğanlardan çıkıyor. Araştırma, futbol ve basketbol gibi spor dallarında yıldız oyuncuların büyük bir kısmının Ağustos doğumlu olduğunu gösteriyor. Bu durum, Ağustos ayında doğan çocukların fiziksel aktivitelere olan yatkınlıklarını ve bu alandaki başarılarını ortaya koyuyor.

BU AYDA DOĞANLAR UZUN ÖMÜRLÜ OUYOR

Aynı araştırmaya paralel olarak yapılan başka bir çalışma ise, doğum ayının insan ömrü üzerindeki etkisini inceliyor. Sonuçlara göre, sonbahar ve kış aylarında doğan insanlar, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşama eğiliminde. Bu bulgu, doğum ayının sadece zeka ve başarı üzerinde değil, aynı zamanda yaşam süresi üzerinde de etkili olabileceğini düşündürüyor.

Bu geniş çaplı araştırmalar, doğum ayınızın hem akademik hem de fiziksel başarılarınız üzerinde belirleyici olabileceğini gösteriyor. Eylül ayında doğan çocuklar akademik başarılarıyla öne çıkarken, Ağustos ayında doğanlar spor alanındaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, doğum ayının yaşam süresi üzerinde de etkili olabileceği ortaya konuyor. Bu bilgiler, eğitim ve sağlık politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Unutmayın, bu veriler genel eğilimleri yansıtır ve bireysel başarılar birçok faktöre bağlıdır. Her birey, kendi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilir ve doğum ayından bağımsız olarak büyük başarılara imza atabilir.

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