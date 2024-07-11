Doğum ayınıza göre ömrünüz daha uzun olabilir! Ayrıca Eylül ve Ağustos ayında doğanlar meğer...

BU AYDA DOĞANLAR UZUN ÖMÜRLÜ OUYOR Aynı araştırmaya paralel olarak yapılan başka bir çalışma ise, doğum ayının insan ömrü üzerindeki etkisini inceliyor. Sonuçlara göre, sonbahar ve kış aylarında doğan insanlar, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşama eğiliminde. Bu bulgu, doğum ayının sadece zeka ve başarı üzerinde değil, aynı zamanda yaşam süresi üzerinde de etkili olabileceğini düşündürüyor.

Bu geniş çaplı araştırmalar, doğum ayınızın hem akademik hem de fiziksel başarılarınız üzerinde belirleyici olabileceğini gösteriyor. Eylül ayında doğan çocuklar akademik başarılarıyla öne çıkarken, Ağustos ayında doğanlar spor alanındaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, doğum ayının yaşam süresi üzerinde de etkili olabileceği ortaya konuyor. Bu bilgiler, eğitim ve sağlık politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir.