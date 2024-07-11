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Comanchero'dan Sneijder çıktı

Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul polisinin yürüttüğü operasyon sonucu çökertildi. Gözaltına alınan 55 kişinin 4.5 milyar liralık mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Comanchero’dan Sneijder çıktı

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Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul polisinin yürüttüğü operasyon sonucu çökertildi. Gözaltına alınan 55 kişinin 4.5 milyar liralık mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu. Liderliğini, Hakan Reis'in yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kaldı.

TAKVİM'in ulaştığı bilgi ve belgelere göre bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı. Sneijder'in, kara paranın aklandığı Yunus Emre Orhan'ın Econ Gayrimenkul şirketine gönderdiği yaklaşık 2 milyon dolarla gizli ortağı olduğu anlaşıldı.
Mustafa Sait ÖZKAN

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