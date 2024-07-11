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Akbank Mobil Kolay Bankacılık Çekiliş Kampanyası Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Akbank Mobil Kolay Bankacılık Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple MacBook Pro 14 inç M3 çip 512 GB SSD, iPhone 15 Plus 128 GB Cep Telefonu “Hat ve Kart Hariçtir.” kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Akbank Mobil Kolay Bankacılık Çekiliş Kampanyası Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

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Akbank Mobil Kolay Bankacılık Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple MacBook Pro 14 inç M3 çip 512 GB SSD, iPhone 15 Plus 128 GB Cep Telefonu "Hat ve Kart Hariçtir." kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

Apple MacBook Pro 14 inç M3 çip 512 GB SSD ASİL TALİHLİLER

Apple MacBook Pro 14 inç M3 çip 512 GB SSD YEDEK TALİHLİLER

iPhone 15 Plus 128 GB Cep Telefonu "Hat ve Kart Hariçtir." ASİL TALİHLİLER

iPhone 15 Plus 128 GB Cep Telefonu "Hat ve Kart Hariçtir." YEDEK TALİHLİLER

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