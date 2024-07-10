Zeka testi: Farklı kaktüs nerede? 786 kişiden 13’ü 9 saniyede çözebildi

Bu tür görsel bulmacalar, özellikle pandemi döneminde, insanların evde kalırken zihinsel aktivitelerini artırmak için sıklıkla başvurdukları bir yöntem haline geldi.
Uzmanlar, bu tür görsel bulmacaların çözümünde başarılı olmak için odaklanmanın ve detaylara dikkat etmenin önemini vurguluyor. Ayrıca, görseli belli aralıklarla gözden geçirmek, farklı açılardan bakmak ve hatta bazen biraz uzaklaşıp tekrar bakmak gerekebiliyor.
Gergely Dudas'ın kaktüs bulmacası, hem eğlenceli hem de zihinsel becerileri test etme fırsatı sunuyor. Her yaştan insanın ilgisini çeken bu bulmaca sosyal medyada paylaşım rekorları kırarak kullanıcılar arasında keyifli anlar yaratıyor.
Siz de bu viral meydan okumayı deneyip, 9 saniye içinde farklı kaktüsü bulabilecek misiniz? İşte farklı kaktüs'ün yeri!