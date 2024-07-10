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Zeka testi: Farklı kaktüs nerede? 786 kişiden 13'ü 9 saniyede çözebildi

Sosyal medyada dolaşıma giren yeni bir görsel bulmaca kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Bu bulmacada pek çok benzer kaktüs içinden sadece bir tanesi farklılık gösteriyor. İnsanlar bu farkı sadece 9 saniye içinde bulmaya çalışıyor. Son zamanlarda bu tür zihinsel meydan okumalar daha da ilgi çekici hale geldi. Kısa sürede viral olan bu bulmaca, çeşitli sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaştı.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 10:28 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 10:28
Zeka testi: Farklı kaktüs nerede? 786 kişiden 13’ü 9 saniyede çözebildi

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Bulmaca, birbirine oldukça benzer yüzlerce kaktüsün yer aldığı bir görselden oluşuyor. Görev, bu görsel karmaşa içinde farklı olan tek kaktüsü mümkün olan en kısa sürede tespit etmek. Görselin basitliğine aldanmamak gerekiyor. Pek çok kişi farkı bulmakta zorlanıyor.

FARKLI KAKTÜS NEREDE?

Gergely Dudas'ın hazırladığı optik illüzyonda sizlerden farklı kaktüsü bulmanız isteniyor ve bu testi tam 9 saniyede çözmeniz gerekiyor.

Görselde pek çok kaktüs bir arada yer alıyor. Ancak bu kaktüslerden sadece bir tanesi diğerlerinden farklı. Kullanıcılar, görseldeki farkı bulmak için adeta zamanla yarışıyor. Görsel, ilk bakışta basit gibi görünse de bulması beklenenden daha zor bir hale geliyor.

Bu tür görsel bulmacalar, özellikle pandemi döneminde, insanların evde kalırken zihinsel aktivitelerini artırmak için sıklıkla başvurdukları bir yöntem haline geldi.

Uzmanlar, bu tür görsel bulmacaların çözümünde başarılı olmak için odaklanmanın ve detaylara dikkat etmenin önemini vurguluyor. Ayrıca, görseli belli aralıklarla gözden geçirmek, farklı açılardan bakmak ve hatta bazen biraz uzaklaşıp tekrar bakmak gerekebiliyor.

Gergely Dudas'ın kaktüs bulmacası, hem eğlenceli hem de zihinsel becerileri test etme fırsatı sunuyor. Her yaştan insanın ilgisini çeken bu bulmaca sosyal medyada paylaşım rekorları kırarak kullanıcılar arasında keyifli anlar yaratıyor.

Siz de bu viral meydan okumayı deneyip, 9 saniye içinde farklı kaktüsü bulabilecek misiniz? İşte farklı kaktüs'ün yeri!

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