Zeka sorusu: Bu görseldeki 5 hatayı 9 saniyede tespit edebilenlerin IQ’su çok daha yüksek çıkıyor

Beyin jimnastiği ve görsel bulmacalar, IQ'nuzu test etmenin eğlenceli bir yoludur ve beyninize çok ihtiyaç duyduğu kardiyoyu sağlar. Daha da iyisi, ne kadar çok pratik yaparsanız, bu bulmacalarda o kadar iyi olursunuz. Bugünkü meydan okuma için buradaysanız, hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Hazır mısınız? İşte zekanızı ortaya koyacağınız o görsel test...

📍 Görselde bir kadının tarlada sebze ektiği ve eşinin arka planda durup ona el salladığı görülüyor.

📍 Bu zeka oyununda, bir görselde yer alan 5 hatalı nesneyi 9 saniye içinde tespit etmeniz gerekiyor.

📍 Ancak, resme daha yakından baktığınızda, bazı şeylerin garip olduğunu fark edeceksiniz.

📍 Göreviniz, resme ait olmayan beş garip nesneyi tespit etmek ve bunu yapmak için sadece dokuz saniyeniz var.

Bu zeka oyununda ipuçları kolayca gelmiyor. Resmi ızgaralara bölmek ve yukarıdan aşağıya ve soldan sağa taramak, hataları bulmanıza yardımcı olabilir. Hazır mısınız? Başlayın!