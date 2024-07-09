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Zeka sorusu: Bu görseldeki 5 hatayı 9 saniyede tespit edebilenlerin IQ'su çok daha yüksek çıkıyor

Beyin jimnastiği ve görsel bulmacalar, IQ'nuzu test etmenin eğlenceli bir yolu olmasının yanı sıra beyninize çok ihtiyaç duyduğu kardiyoyu da sağlar. Üstelik, bu tür bulmacalarda ne kadar çok pratik yaparsanız, o kadar başarılı olursunuz. Resimde bir kadının tarlada sebze ektiği ve eşinin arkada durup ona el salladığı görülüyor. Ancak, resimde size garip gelen bir şeyler olmalı. İşte zekanızı zorlayacağınız o bulmaca...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 17:58 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 17:59
Zeka sorusu: Bu görseldeki 5 hatayı 9 saniyede tespit edebilenlerin IQ’su çok daha yüksek çıkıyor

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Beyin jimnastiği ve görsel bulmacalar, IQ'nuzu test etmenin eğlenceli bir yoludur ve beyninize çok ihtiyaç duyduğu kardiyoyu sağlar. Daha da iyisi, ne kadar çok pratik yaparsanız, bu bulmacalarda o kadar iyi olursunuz. Bugünkü meydan okuma için buradaysanız, hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Hazır mısınız? İşte zekanızı ortaya koyacağınız o görsel test...

🔍 GÖRSELDEKİ 5 HATAYI BULUN

📍 Bu zeka oyununda, bir görselde yer alan 5 hatalı nesneyi 9 saniye içinde tespit etmeniz gerekiyor.

📍 Görselde bir kadının tarlada sebze ektiği ve eşinin arka planda durup ona el salladığı görülüyor.

📍 Ancak, resme daha yakından baktığınızda, bazı şeylerin garip olduğunu fark edeceksiniz.

📍 Göreviniz, resme ait olmayan beş garip nesneyi tespit etmek ve bunu yapmak için sadece dokuz saniyeniz var.

Bu zeka oyununda ipuçları kolayca gelmiyor. Resmi ızgaralara bölmek ve yukarıdan aşağıya ve soldan sağa taramak, hataları bulmanıza yardımcı olabilir. Hazır mısınız? Başlayın!

🔍 İŞTE CEVAPLAR

🔶 Eşin elinde bir cep telefonu var ama tarlada telefon kullanmak mantıksız.

🔶 Kadının ektiği sebzeler arasında bir tenis topu var.

🔶 Arka planda bir UFO görülüyor.

🔶 Kadının ayağında bir paten var.

🔶 Tarlanın ortasında bir sokak lambası bulunuyor.

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