Optik İllüzyonla zekanı test et: Güllerin arasında yengeci 8 saniyede bulmak için şahin gözlerini kullan!

Optik illüzyonlar, görme yeteneğimizi ve zihinsel işleyişimizi sınayan, genellikle eğlenceli ve meydan okuyucu bulmacalardır. Bu tür illüzyonlar, beynimizin görsel bilgileri nasıl işlediği hakkında da bilgi verir ve bizi şaşırtmayı başarır. Görsel algı, renkler, ışık, boyut, ölçek ve perspektif gibi unsurların bir araya gelmesiyle oluşur. Bu ögelerin manipüle edilmesiyle, gözlerimiz bizi yanıltabilir ve gerçekte olmayan şeyleri görmemize neden olabilir.