Diş taşını anında yok eden formül: 3 dakika gargara yapmak yeterli

Diş taşı, pek çok kişi tarafından önemsenmese de, dişlere ciddi zararlar verebilir. Diş taşı, diş eti iltihaplarına, diş çürümelerine ve ağız kokusuna neden olabilir. Bu nedenle, diş taşı oluşumunu önlemek ve mevcut diş taşlarını temizlemek büyük önem taşır. İşte diş taşını yok etme yolları...