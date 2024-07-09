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Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere hava ve karadan müdahale sürüyor. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 15:19 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 15:22
Bodrum’da orman yangını

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere hava ve karadan müdahale sürüyor.

Bodrum'un kırsal Pınarlbelen Mahallesi'ndeki ormandan, saat 14.15 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangına bölgede bulunan hava araçları ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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