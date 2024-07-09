Bodrum’da orman yangını

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangına bölgede bulunan hava araçları ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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