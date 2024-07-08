SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sadece Düzceliler tüketiyor: Tansiyonu 12/8 yapan, tıkalı damarı temizleyen besin

Türkiye'nin Düzce ilinde üretilen siyah pirinç, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Sağlık açısından birçok faydası bulunan siyah pirinç, özellikle kolesterol problemi yaşayanlar için öneriliyor. Japonya'da sofralardan eksik olmayan bu besin, yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp sağlığını destekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 17:07 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 17:07
Sadece Düzceliler tüketiyor: Tansiyonu 12/8 yapan, tıkalı damarı temizleyen besin

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de yeterince değer görmeyen siyah pirinç, sadece Düzce'nin Çilimli ilçesinde üretiliyor. Geçen yıl 20 dönümlük araziden 20 tonluk pirinç elde edildi ve çiftçilere destek verilerek üretim alanının 400 dönüme çıkarılması hedefleniyor. Sağlıklı ve lezzetli olmasıyla dikkat çeken siyah pirinç, kansere karşı koruyucu etkileriyle de biliniyor.

TÜRKİYE'DE SİYAH PİRİNÇ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR

Düzce'de üretilen siyah pirinç, yurtdışında büyük ilgi görmesine rağmen Türkiye'de henüz hak ettiği değeri bulabilmiş değil. Çilimli ilçesinde üretilen siyah pirinç, 20 dönümlük arazide başlamış ve geçen yıl 20 tonluk bir hasat elde edildi. Hedef, çiftçilere destek vererek üretim alanını 400 dönüme çıkarıyor.

Siyah pirincin kolesterolü düzenleme, kanser riskini azaltma gibi birçok sağlık faydası bulunmaktadır. Antioksidan ve fitokimyasal içeriği sayesinde vücuttaki kötü hücrelerle savaşarak sağlığı destekler.

Lezzetiyle sofralara renk katan siyah pirinç, salatalardan pilavlara, hatta tatlılara kadar birçok yemekte kullanılabilmektedir. Vegan ve glütensiz diyetler için ideal bir alternatif sunan siyah pirinç, tam bir besin deposu olarak dikkat çekmektedir.

Dünyanın en köpüklü Türk kahvesini siz yapacaksınız! Yıllardır gizlenen pişirme yöntemi ortaya çıktıDünyanın en köpüklü Türk kahvesini siz yapacaksınız! Yıllardır gizlenen pişirme yöntemi ortaya çıktı
Dünyanın en köpüklü Türk kahvesini siz yapacaksınız! Yıllardır gizlenen pişirme yöntemi ortaya çıktı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan BYD yönetim kurulunu kabul etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK sonrası önemli açıklamalar
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
% 24.73 + EK ZAM! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşı artıyor! En düşük maaş ne kadar?
Ankara barış dedi ’komisyon’ önerdi! Rusya’dan yanıt gecikmedi... Türkiye’nin Ukrayna meselesine ilişkin fikrini destekliyoruz
EURO 2024’te hile skandalı! Dünya İngiltere kalecisi Jordon Pickford’un o fotoğrafını konuşuyor: İsviçre zaferinde gizli silah
Direksiyon sınavlarına TOGG ayarı! Ehliyet alacaklar dikkat
PKK’nın ’teröristan’ hayaline ’küresel’ destek! Nike’tan ’kürdistan’ propagandası... Netflix’in skandalları unutulmuyor
Fransa’da aşırı sağın zaferine sol darbesi! Erken genel seçimde büyük sürpriz! Macron’dan Başbakan Gabriel Attal’ın istifa talebine ret
Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı’dan günümüze hayvan hakları: Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır
Tam bir yıl geçti! Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim! | Özkan Uğur’un hesabından ilk kez paylaşım
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
Mourinho onayladı! Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Yeni sezonda kadroda yok!
Emeklilerin maaş hesabı tamam: e-Devlet’e yeni ek ödemeler girildi! Ne kadar alınacağı nasıl görülecek? Örnekleriyle yeni aylıklar
TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 00:20’de! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak
SON DAKİKA