Sadece Düzceliler tüketiyor: Tansiyonu 12/8 yapan, tıkalı damarı temizleyen besin

Türkiye'de yeterince değer görmeyen siyah pirinç, sadece Düzce'nin Çilimli ilçesinde üretiliyor. Geçen yıl 20 dönümlük araziden 20 tonluk pirinç elde edildi ve çiftçilere destek verilerek üretim alanının 400 dönüme çıkarılması hedefleniyor. Sağlıklı ve lezzetli olmasıyla dikkat çeken siyah pirinç, kansere karşı koruyucu etkileriyle de biliniyor.
TÜRKİYE'DE SİYAH PİRİNÇ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR
Düzce'de üretilen siyah pirinç, yurtdışında büyük ilgi görmesine rağmen Türkiye'de henüz hak ettiği değeri bulabilmiş değil. Çilimli ilçesinde üretilen siyah pirinç, 20 dönümlük arazide başlamış ve geçen yıl 20 tonluk bir hasat elde edildi. Hedef, çiftçilere destek vererek üretim alanını 400 dönüme çıkarıyor.
Siyah pirincin kolesterolü düzenleme, kanser riskini azaltma gibi birçok sağlık faydası bulunmaktadır. Antioksidan ve fitokimyasal içeriği sayesinde vücuttaki kötü hücrelerle savaşarak sağlığı destekler.