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Masterchef içli köfte nasıl yapılır? MASTERCHEF 2024 ağılmayan, ince hamurlu içli köfte tarifi! Püf noktası ortaya çıktı...

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'da, yarışmacılar kaptanlık oyunu için içli köfte yapacak. Peki, içli köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte ağızları sulandıran MasterChef içli köfte tarifi...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 21:46 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 21:46
Masterchef içli köfte nasıl yapılır? MASTERCHEF 2024 ağılmayan, ince hamurlu içli köfte tarifi! Püf noktası ortaya çıktı...

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MasterChef'in yeni bölümünde içli köfte tarifi merak konusu oldu. Mehmet Şef'in "Bugün günlerden içli köfte!" demesiyle birlikte, izleyiciler tarifin detaylarını araştırmaya başladı. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, nefis içli köfte tarifi ve malzemeleri...

Malzemeler 📝

Hamuru İçin:

  • 2 su bardağı ince köftelik bulgur 🌾
  • 1 su bardağı irmik 🌾
  • 3 su bardağı sıcak su 💧
  • 1 adet yumurta 🥚
  • 1 yemek kaşığı domates salçası 🍅
  • 1 yemek kaşığı biber salçası 🌶️
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 🫒
  • 3 yemek kaşığı un 🌾
  • 2 çay kaşığı (silme) pul biber 🌶️
  • 2 çay kaşığı tuz 🧂

  • 200 gram tereyağı veya margarin 🧈 (14 yemek kaşığı)
  • 550 gram kıyma 🍖
  • 1/2 çay bardağı su 💧
  • 4 adet orta boy soğan 🧅
  • 2 çay kaşığı tuz 🧂
  • 1 çay kaşığı nane (arzuya göre) 🌿
  • 2 çay kaşığı pul biber (arzuya göre) 🌶️
  • 1 çay kaşığı kekik (arzuya göre) 🌿
  • 1 çay kaşığı karabiber (arzuya göre) 🌶️
  • 1 çimdik kimyon (arzuya göre) 🌿
  • 10 sap maydanoz 🌿
  • 1 su bardağı ceviz içi (iri çekilmiş) 🌰

Tarif 🥣

Bulguru ve irmiği ağzı kapaklı bir kapta sıcak su ile ıslatın ve ağzını kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlenmeye bırakın. ⏳

200 gram yağı tencereye alın ve kıymayı rengi dönene kadar sürekli karıştırarak pişirin. 🍖

Kıymanın her yeri renk aldıktan sonra tane tane olması için yarım çay bardağı su ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. 💧

Suyunu çektikten sonra küp küp doğranmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin. 🧅

Soğanlar tamamen kavrulduktan sonra 2 çay kaşığı tuzu ve baharatları ilave edin. 🌿

Cevizleri de ilave edip ocağın altını kapatın. Maydanozları ekleyip son kez karıştırıp soğuması için başka bir kaba alın. 🌰

Şişmeye bıraktığımız bulgurlu karışımı bir tepsiye (varsa çiğ köfte tepsisi) veya bir kaba çıkarın ve üzerine yağ, salça, un, yumurta, pul biber ve 2 çay kaşığı tuzu ekleyip güzelce yoğurun. 🍅🌶️

Yaklaşık 15 dakika yoğurduktan sonra bütün hamuru bir araya getirin ve üzerini nemli bir bezle örtün. Yaklaşık 30 dakika dinlendirin. ⏳

Hamurunuzdan cevizden büyük yumurtadan küçük parçalar alıp yuvarlayın. Baş veya işaret parmağınızla açıp içine harç doldurup kapatın. 🥚

Eğer elinizde açamıyorsanız hamuru yağlı kağıdın arasına koyup büyükçe açarak kalıplar halinde çıkardığınız parçalara poğaça gibi iç harç koyup kapatabilirsiniz.

Kızgın yağda kızartın. Dilerseniz suda da haşlayabilirsiniz. 🥘

İÇLİ KÖFTE YAPMANIN PÜF NOKTALARI 🌟

Bulguru ve irmiği sıcak suyla ıslattıktan sonra iyice dinlendirin. Bu, hamurun daha kolay yoğurulmasını ve şekil almasını sağlar.

Kıymayı rengi dönene kadar kavurduktan sonra, tane tane olması için az miktarda su ekleyin. Bu, kıymanın daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.

Baharatları ve tuzu kıyma harcına eklerken, tatların iyice karışması için iyi karıştırın. Böylece her lokmada eşit lezzet alırsınız.

Hamuru yoğururken, tüm malzemelerin iyice karıştığından ve hamurun elastik bir kıvama geldiğinden emin olun. Yoğurma süresi yaklaşık 15 dakika olmalıdır.

Yoğurduğunuz hamuru dinlendirmek için üzerini nemli bir bezle örtün ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Bu, hamurun daha kolay şekil almasını sağlar.

Hamurdan aldığınız parçaları baş veya işaret parmağınızla dikkatlice açın. Hamurun ince ama yırtılmayacak kadar kalın olması önemlidir.

İç harcı hamura doldururken, harcın soğuk olduğundan emin olun. Sıcak harç, hamurun yırtılmasına neden olabilir.

İçli köfteleri kızgın yağda kızartırken, yağın sıcaklığını sürekli kontrol edin. Çok yüksek ısıda kızartmak köftelerin dışının yanmasına, içinin ise pişmemesine neden olabilir.

Haşlamayı tercih ediyorsanız, suyun kaynar olmasına dikkat edin ve köfteleri su yüzeyine çıkana kadar haşlayın.

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