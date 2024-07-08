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İzmir çöküyor! Basmane'de tehlike çanları çalıyor: Uzmanlar adeta kıyamet uyarısı yaptı

Uzmanlar adeta kıyamet uyarısı yaptı. İzmir’de zeminin her yıl 1.5 santimetre çöktüğünü anlattı. “Önlem alınmazsa 50 yıla kadar Basmane’nin sular altında kalacağı” açıklandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 06:59
İzmir çöküyor! Basmane’de tehlike çanları çalıyor: Uzmanlar adeta kıyamet uyarısı yaptı

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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'de zeminin her yıl 1,5 santimetre çöktüğüne dikkati çekti. "İzmir'in en büyük sorunu ne ulaşım ne körfezin kokuları. Uzun vadede tek bir olay var; çökme. Önlem alınmazsa yıllar sonra deniz suyu Basmane'ye kadar etkili olacak. Basmane'den Alsancak'a kadar dolgu alanı. Basmane'de birkaç bin sene öncesine ait deniz kabuklarını görüyoruz. Bir zamanlar orası denizdi. Deniz ne kadar doldurursanız doldurun, eğer önlem almazsanız deniz gelip yeri dolduracaktır" ifadesini kullandı.

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